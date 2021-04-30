***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-60.035.665Net Dönem Karı (Zararı)15.588.324NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-9.615.470Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -3.952.659Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 173.362Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -5.836.173İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-69.961.178Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.661.255İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-71.622.433FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-63.988.324Alınan Faiz12 3.952.659FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI77.670.797Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 78.792.923Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -1.122.126YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.635.132Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-173.362NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.461.770DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 17.461.770Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 17.461.770Finansal Varlıklar19 77.458.606TOPLAM VARLIKLAR94.920.376YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.661.255TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.661.255TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)93.259.121Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 15.588.324Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 78.792.923Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -1.122.126TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)93.259.121Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 3.952.659Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 8.340.978Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 5.836.173Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 -173.362Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler8,13 13.953ESAS FAALİYET GELİRLERİ17.970.401Yönetim Ücretleri8 -719.579Saklama Ücretleri8 -67.080Denetim Ücretleri8 -14.774Kurul Ücretleri8 -15.097Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -1.565.547ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.382.077ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.588.324NET DÖNEM KARI (ZARARI)15.588.324DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)15.588.324http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933371BIST