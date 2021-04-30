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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.04.2021 15:51



***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-60.035.665
Net Dönem Karı (Zararı)
15.588.324
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.615.470
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.952.659
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 173.362
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -5.836.173
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-69.961.178
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.661.255
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-71.622.433
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-63.988.324
Alınan Faiz
12 3.952.659
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
77.670.797
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 78.792.923
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.122.126
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.635.132
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-173.362
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.461.770
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 17.461.770


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 17.461.770
Finansal Varlıklar
19 77.458.606
TOPLAM VARLIKLAR
94.920.376
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.661.255
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.661.255
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
93.259.121


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 15.588.324
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 78.792.923
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.122.126
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
93.259.121


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 3.952.659
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 8.340.978
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 5.836.173
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 -173.362
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8,13 13.953
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17.970.401
Yönetim Ücretleri
8 -719.579
Saklama Ücretleri
8 -67.080
Denetim Ücretleri
8 -14.774
Kurul Ücretleri
8 -15.097
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.565.547
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.382.077
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.588.324
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
15.588.324
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
15.588.324



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933371


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Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,14 26,19 0,06  
Gümüş Gr. 6,92 6,93 0,04  
B. Petrol 66,75 66,75 -1,30  
Seans Raporu 15:47
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