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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.04.2021 15:51



***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.712.006 -3.524.347
Net Dönem Karı (Zararı)
8.480.518 -1.349.885
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.967.751 2.826.619
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -260.448 -217.540
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.466.785 3.473.838
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -240.518 -429.679
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-15.725.739 -5.648.300
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -2.619.283 -1.236.876
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 437.076 790.089
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-13.543.532 -5.201.513
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-11.212.972 -4.171.566
Alınan Temettü
12 240.518 429.679
Alınan Faiz
12 260.448 217.540
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.659.810 3.029.943
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 83.055.347 42.424.599
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -71.395.537 -39.135.805
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 0 -258.851
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
947.804 -494.404
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
947.804 -494.404
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
654.442 1.148.846
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.602.246 654.442


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 1.611.146 655.447
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 493.559 322.182
Ters Repo Alacakları
5 3.005.753 1.000.622
Takas Alacakları
5 648.620 205.845
Finansal Varlıklar
19 34.094.011 17.091.589
TOPLAM VARLIKLAR
39.853.089 19.275.685
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 1.244.794 847.935
Diğer Borçlar
5 97.834 57.617
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.342.628 905.552
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
38.510.461 18.370.133


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18.370.133 16.690.075
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8.480.518 -1.349.885
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 83.055.347 42.424.599
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -71.395.537 -39.394.656
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
38.510.461 18.370.133


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 260.448 217.540
Temettü Gelirleri
12 240.518 429.679
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 5.305.919 1.888.748
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.466.785 -3.473.838
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 0 23.177
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
9.273.670 -914.694
Yönetim Ücretleri
8 -643.901 -310.273
Saklama Ücretleri
8 -12.174 -6.949
Denetim Ücretleri
8 -8.994 -9.108
Kurul Ücretleri
8 -5.230 -2.130
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -113.729 -65.789
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -9.124 -40.942
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-793.152 -435.191
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.480.518 -1.349.885
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.480.518 -1.349.885
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
8.480.518 -1.349.885



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933372


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Çeyrek 752 769 11,69  
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Gümüş Gr. 6,90 6,91 0,02  
B. Petrol 66,68 66,68 -1,37  
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