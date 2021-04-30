***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.712.006 -3.524.347Net Dönem Karı (Zararı)8.480.518 -1.349.885NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.967.751 2.826.619Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -260.448 -217.540Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -3.466.785 3.473.838Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -240.518 -429.679İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-15.725.739 -5.648.300Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -2.619.283 -1.236.876Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 437.076 790.089İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-13.543.532 -5.201.513FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-11.212.972 -4.171.566Alınan Temettü12 240.518 429.679Alınan Faiz12 260.448 217.540FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.659.810 3.029.943Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 83.055.347 42.424.599Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -71.395.537 -39.135.805Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 0 -258.851YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)947.804 -494.404NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)947.804 -494.404DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ654.442 1.148.846DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.602.246 654.442Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 1.611.146 655.447Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 493.559 322.182Ters Repo Alacakları5 3.005.753 1.000.622Takas Alacakları5 648.620 205.845Finansal Varlıklar19 34.094.011 17.091.589TOPLAM VARLIKLAR39.853.089 19.275.685YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 1.244.794 847.935Diğer Borçlar5 97.834 57.617TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.342.628 905.552TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)38.510.461 18.370.133Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)18.370.133 16.690.075Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)8.480.518 -1.349.885Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 83.055.347 42.424.599Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -71.395.537 -39.394.656TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)38.510.461 18.370.133Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 260.448 217.540Temettü Gelirleri12 240.518 429.679Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 5.305.919 1.888.748Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 3.466.785 -3.473.838Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 0 23.177ESAS FAALİYET GELİRLERİ9.273.670 -914.694Yönetim Ücretleri8 -643.901 -310.273Saklama Ücretleri8 -12.174 -6.949Denetim Ücretleri8 -8.994 -9.108Kurul Ücretleri8 -5.230 -2.130Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -113.729 -65.789Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -9.124 -40.942ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-793.152 -435.191ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.480.518 -1.349.885NET DÖNEM KARI (ZARARI)8.480.518 -1.349.885DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)8.480.518 -1.349.885http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933372BIST