***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 15:51
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.741.542 23.833.021
Net Dönem Karı (Zararı)
30.624.792 20.791.527
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.246.626 -11.925.243
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -7.066.643 -5.437.174
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.871.960 -461.124
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -6.308.023 -6.026.945
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-24.186.351 9.529.563
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 2.730.993 -1.360
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-26.917.344 9.530.923
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.808.185 18.395.847
Alınan Faiz
12 7.066.643 5.437.174
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.283.468 -30.189.532
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 152.898.529 59.582.468
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -151.615.061 -89.772.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.458.074 -6.356.511
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.871.960 461.124
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.413.886 -5.895.387
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 2.664.442 8.559.829
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 4.078.328 2.664.442
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 4.078.328 2.664.442
Finansal Varlıklar
19 94.961.046 61.735.679
TOPLAM VARLIKLAR
99.039.374 64.400.121
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 2.803.434 72.441
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.803.434 72.441
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
96.235.940 64.327.680
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
64.327.680 73.725.685
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 30.624.792 20.791.527
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 152.898.529 59.582.468
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -151.615.061 -89.772.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
96.235.940 64.327.680
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 7.066.643 5.437.174
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 18.374.375 9.765.061
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 6.308.023 6.026.945
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 2.871.960 461.124
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
34.621.001 21.690.304
Yönetim Ücretleri
8 -1.163.827 -793.679
Saklama Ücretleri
8 -75.335 -56.518
Denetim Ücretleri
8 -8.994 -9.108
Kurul Ücretleri
8 -22.543 -16.056
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -2.725.510 -23.416
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.996.209 -898.777
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.624.792 20.791.527
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
30.624.792 20.791.527
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
30.624.792 20.791.527
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933373
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