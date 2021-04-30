***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.741.542 23.833.021Net Dönem Karı (Zararı)30.624.792 20.791.527NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-16.246.626 -11.925.243Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -7.066.643 -5.437.174Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 -2.871.960 -461.124Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -6.308.023 -6.026.945İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-24.186.351 9.529.563Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 2.730.993 -1.360İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-26.917.344 9.530.923FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-9.808.185 18.395.847Alınan Faiz12 7.066.643 5.437.174FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.283.468 -30.189.532Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 152.898.529 59.582.468Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -151.615.061 -89.772.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.458.074 -6.356.511Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.871.960 461.124NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.413.886 -5.895.387DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 2.664.442 8.559.829DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 4.078.328 2.664.442Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 4.078.328 2.664.442Finansal Varlıklar19 94.961.046 61.735.679TOPLAM VARLIKLAR99.039.374 64.400.121YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 2.803.434 72.441TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.803.434 72.441TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)96.235.940 64.327.680Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)64.327.680 73.725.685Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 30.624.792 20.791.527Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 152.898.529 59.582.468Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -151.615.061 -89.772.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)96.235.940 64.327.680Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 7.066.643 5.437.174Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 18.374.375 9.765.061Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 6.308.023 6.026.945Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 2.871.960 461.124ESAS FAALİYET GELİRLERİ34.621.001 21.690.304Yönetim Ücretleri8 -1.163.827 -793.679Saklama Ücretleri8 -75.335 -56.518Denetim Ücretleri8 -8.994 -9.108Kurul Ücretleri8 -22.543 -16.056Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -2.725.510 -23.416ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.996.209 -898.777ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)30.624.792 20.791.527NET DÖNEM KARI (ZARARI)30.624.792 20.791.527DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)30.624.792 20.791.527http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933373BIST