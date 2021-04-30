***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.163.168Net Dönem Karı (Zararı)4.279.861NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.528.883Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -4.392.697Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -136.186İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER19.493Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 19.493FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-229.529Alınan Faiz12 4.392.697FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI51.265.257Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 -47.136.479YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)55.428.425NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)55.428.425DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 55.428.425Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 32.519.351Ters Repo Alacakları5 23.045.260TOPLAM VARLIKLAR55.564.611YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 1.151Diğer Borçlar5 18.342TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)19.493TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)55.545.118Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 4.279.861Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 98.401.736Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -47.136.479TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)55.545.118Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 4.392.697Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 136.186ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.528.883Yönetim Ücretleri8 -97.062Saklama Ücretleri8 -18.505Denetim Ücretleri8 -5.245Kurul Ücretleri8 -7.679Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -113.311Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -7.220ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-249.022ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.279.861NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.279.861DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.279.861http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933374BIST