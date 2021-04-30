***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 15:51
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.163.168
Net Dönem Karı (Zararı)
4.279.861
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.528.883
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.392.697
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -136.186
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
19.493
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 19.493
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-229.529
Alınan Faiz
12 4.392.697
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.265.257
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 -47.136.479
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
55.428.425
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
55.428.425
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 55.428.425
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 32.519.351
Ters Repo Alacakları
5 23.045.260
TOPLAM VARLIKLAR
55.564.611
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 1.151
Diğer Borçlar
5 18.342
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
19.493
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
55.545.118
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 4.279.861
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 98.401.736
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -47.136.479
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
55.545.118
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 4.392.697
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 136.186
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.528.883
Yönetim Ücretleri
8 -97.062
Saklama Ücretleri
8 -18.505
Denetim Ücretleri
8 -5.245
Kurul Ücretleri
8 -7.679
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -113.311
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -7.220
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-249.022
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.279.861
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.279.861
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.279.861
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933374
BIST