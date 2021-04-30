***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 15:52
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
323.058.705 118.399.987
Net Dönem Karı (Zararı)
53.380.672 117.634.273
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-67.178.899 -144.725.789
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -82.900.721 -146.877.356
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 15.721.822 2.151.567
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
253.956.211 -1.385.853
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-475.651 211.921
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
254.431.862 -1.597.774
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
240.157.984 -28.477.369
Alınan Faiz
12 82.900.721 146.877.356
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-278.510.419 -172.957.020
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 11.758.832.613 10.726.719.517
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -12.037.343.032 -10.899.676.537
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.548.286 -54.557.033
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.548.286 -54.557.033
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 126.367 54.683.400
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 44.674.653 126.367
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 44.965.406 193.459
Ters Repo Alacakları
5 28.054.847 108.267.092
Finansal Varlıklar
19 429.227.217 619.392.317
TOPLAM VARLIKLAR
502.247.470 727.852.868
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 0 10
Diğer Borçlar
5 1.208.707 1.684.348
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.208.707 1.684.358
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
501.038.763 726.168.510
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
726.168.510 781.491.257
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 53.380.672 117.634.273
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 11.758.832.613 10.726.719.517
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -12.037.343.032 -10.899.676.537
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
501.038.763 726.168.510
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 82.900.721 146.877.356
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 4.509.135 -10.045.995
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -15.721.822 -2.151.567
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 848 14.681
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
71.688.882 134.694.475
Yönetim Ücretleri
8 -17.348.097 -15.934.678
Saklama Ücretleri
8 -334.606 -562.475
Denetim Ücretleri
8 -9.103 -9.084
Kurul Ücretleri
8 -137.849 -130.827
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -421.739 -366.192
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -56.816 -56.946
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-18.308.210 -17.060.202
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
53.380.672 117.634.273
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
53.380.672 117.634.273
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
53.380.672 117.634.273
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933375
BIST