***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI323.058.705 118.399.987Net Dönem Karı (Zararı)53.380.672 117.634.273NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-67.178.899 -144.725.789Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -82.900.721 -146.877.356Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 15.721.822 2.151.567İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER253.956.211 -1.385.853Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-475.651 211.921İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler254.431.862 -1.597.774FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR240.157.984 -28.477.369Alınan Faiz12 82.900.721 146.877.356FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-278.510.419 -172.957.020Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 11.758.832.613 10.726.719.517Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -12.037.343.032 -10.899.676.537YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)44.548.286 -54.557.033NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)44.548.286 -54.557.033DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 126.367 54.683.400DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 44.674.653 126.367Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 44.965.406 193.459Ters Repo Alacakları5 28.054.847 108.267.092Finansal Varlıklar19 429.227.217 619.392.317TOPLAM VARLIKLAR502.247.470 727.852.868YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 0 10Diğer Borçlar5 1.208.707 1.684.348TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.208.707 1.684.358TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)501.038.763 726.168.510Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)726.168.510 781.491.257Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 53.380.672 117.634.273Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 11.758.832.613 10.726.719.517Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -12.037.343.032 -10.899.676.537TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)501.038.763 726.168.510Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 82.900.721 146.877.356Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 4.509.135 -10.045.995Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -15.721.822 -2.151.567Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 848 14.681ESAS FAALİYET GELİRLERİ71.688.882 134.694.475Yönetim Ücretleri8 -17.348.097 -15.934.678Saklama Ücretleri8 -334.606 -562.475Denetim Ücretleri8 -9.103 -9.084Kurul Ücretleri8 -137.849 -130.827Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -421.739 -366.192Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -56.816 -56.946ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-18.308.210 -17.060.202ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)53.380.672 117.634.273NET DÖNEM KARI (ZARARI)53.380.672 117.634.273DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)53.380.672 117.634.273http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933375BIST