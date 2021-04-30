***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-46.036.975 697.832Net Dönem Karı (Zararı)11.456.269 2.092.978NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-9.060.636 -620.103Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -3.657.317 -510.725Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 -1.360.433 -165.867Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -4.042.886 56.489İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-52.089.925 -1.285.768Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -760.294 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 2.284.370 55.028İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-53.614.001 -1.340.796FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-49.694.292 187.107Alınan Faiz12 3.657.317 510.725FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI49.293.776 -1.485.095Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 156.973.207 8.276.647Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -107.679.431 -9.761.742YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.256.801 -787.263Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.360.433 165.867NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.617.234 -621.396DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 426.080 1.047.476DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 5.043.314 426.080Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 5.043.314 426.607Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 760.294 0Ters Repo Alacakları5 0 500.311Finansal Varlıklar19 67.746.893 9.589.168TOPLAM VARLIKLAR73.550.501 10.516.086YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 2.253.287 53.293Diğer Borçlar5 111.304 26.928TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.364.591 80.221TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)71.185.910 10.435.865Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10.435.865 9.827.982Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 11.456.269 2.092.978Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 156.973.207 8.276.647Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -107.679.431 -9.761.742TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)71.185.910 10.435.865Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 3.657.317 510.725Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 3.722.414 1.646.908Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 4.042.886 -56.489Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 1.360.433 165.867Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ12.783.080 2.267.011Yönetim Ücretleri8 -687.902 -117.448Saklama Ücretleri8 -30.106 -19.084Denetim Ücretleri8 -8.994 -9.084Kurul Ücretleri8 -12.049 -1.865Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -24.576 -1.779Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -563.184 -24.773ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.326.811 -174.033ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.456.269 2.092.978NET DÖNEM KARI (ZARARI)11.456.269 2.092.978DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11.456.269 2.092.978http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933380BIST