***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 15:55
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.036.975 697.832
Net Dönem Karı (Zararı)
11.456.269 2.092.978
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.060.636 -620.103
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.657.317 -510.725
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.360.433 -165.867
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -4.042.886 56.489
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-52.089.925 -1.285.768
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -760.294 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 2.284.370 55.028
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-53.614.001 -1.340.796
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-49.694.292 187.107
Alınan Faiz
12 3.657.317 510.725
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.293.776 -1.485.095
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 156.973.207 8.276.647
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -107.679.431 -9.761.742
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.256.801 -787.263
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.360.433 165.867
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.617.234 -621.396
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 426.080 1.047.476
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 5.043.314 426.080
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 5.043.314 426.607
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 760.294 0
Ters Repo Alacakları
5 0 500.311
Finansal Varlıklar
19 67.746.893 9.589.168
TOPLAM VARLIKLAR
73.550.501 10.516.086
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 2.253.287 53.293
Diğer Borçlar
5 111.304 26.928
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.364.591 80.221
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
71.185.910 10.435.865
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10.435.865 9.827.982
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 11.456.269 2.092.978
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 156.973.207 8.276.647
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -107.679.431 -9.761.742
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
71.185.910 10.435.865
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 3.657.317 510.725
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.722.414 1.646.908
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 4.042.886 -56.489
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 1.360.433 165.867
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.783.080 2.267.011
Yönetim Ücretleri
8 -687.902 -117.448
Saklama Ücretleri
8 -30.106 -19.084
Denetim Ücretleri
8 -8.994 -9.084
Kurul Ücretleri
8 -12.049 -1.865
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -24.576 -1.779
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -563.184 -24.773
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.326.811 -174.033
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.456.269 2.092.978
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.456.269 2.092.978
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.456.269 2.092.978
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933380
BIST