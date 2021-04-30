***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.151.267 9.007.198Net Dönem Karı (Zararı)10.692.688 6.094.863NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.417.329 -1.011.808Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.554.298 -2.781.172Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 -222.791 -33.369Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -3.608.359 1.901.513Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -31.881 -98.780İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-22.012.805 1.044.191Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -15.258.715 5.344.254Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 4.654.152 3.696.869İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-11.408.242 -7.996.932FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-16.737.446 6.127.246Alınan Temettü12 31.881 98.780Alınan Faiz12 1.554.298 2.781.172FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.608.308 -9.766.857Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 25.474.292 514.516Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -7.865.984 -10.281.373YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.457.041 -759.659Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi222.791 33.369NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.679.832 -726.290DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 153.594 879.884DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 2.833.426 153.594Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 2.863.634 158.719Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 2.962.398 729.650Ters Repo Alacakları5 13.024.641 0Diğer Alacaklar5 1.326 0Finansal Varlıklar19 37.678.792 22.687.274TOPLAM VARLIKLAR56.530.791