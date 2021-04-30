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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.04.2021 16:01



***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.151.267 9.007.198
Net Dönem Karı (Zararı)
10.692.688 6.094.863
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.417.329 -1.011.808
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.554.298 -2.781.172
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -222.791 -33.369
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.608.359 1.901.513
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -31.881 -98.780
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-22.012.805 1.044.191
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -15.258.715 5.344.254
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 4.654.152 3.696.869
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.408.242 -7.996.932
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-16.737.446 6.127.246
Alınan Temettü
12 31.881 98.780
Alınan Faiz
12 1.554.298 2.781.172
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.608.308 -9.766.857
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 25.474.292 514.516
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -7.865.984 -10.281.373
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.457.041 -759.659
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
222.791 33.369
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.679.832 -726.290
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 153.594 879.884
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 2.833.426 153.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 2.863.634 158.719
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 2.962.398 729.650
Ters Repo Alacakları
5 13.024.641 0
Diğer Alacaklar
5 1.326 0
Finansal Varlıklar
19 37.678.792 22.687.274
TOPLAM VARLIKLAR
56.530.791
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Altın Gr. 469 470 2,29  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,11 26,13 0,01  
Gümüş Gr. 6,88 6,89 0,00  
B. Petrol 66,73 66,73 -1,32  
Seans Raporu 15:46
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