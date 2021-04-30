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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.04.2021 16:09



***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
377.745.999 -326.071.426
Net Dönem Karı (Zararı)
88.561.721 270.721.353
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-105.428.134 -290.116.846
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -112.392.543 -285.464.026
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 6.964.409 -4.652.820
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
282.219.869 -592.139.959
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 244.365.568 -628.819.195
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -1.465.904 2.119.034
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
39.320.205 34.560.202
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
265.353.456 -611.535.452
Alınan Faiz
12 112.392.543 285.464.026
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.424.790.762 1.350.997.044
Katılma Payı İhr
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Altın Gr. 470 470 2,75  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,15 26,18 0,06  
Gümüş Gr. 6,94 6,95 0,06  
B. Petrol 66,73 66,73 -1,32  
Seans Raporu 15:54
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