***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI377.745.999 -326.071.426Net Dönem Karı (Zararı)88.561.721 270.721.353NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-105.428.134 -290.116.846Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -112.392.543 -285.464.026Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 6.964.409 -4.652.820İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER282.219.869 -592.139.959Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 244.365.568 -628.819.195Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -1.465.904 2.119.034İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler39.320.205 34.560.202FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR265.353.456 -611.535.452Alınan Faiz12 112.392.543 285.464.026FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.424.790.762 1.350.997.044Katılma Payı İhr