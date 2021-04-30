***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 15:50
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.290.327 1.686.171
Net Dönem Karı (Zararı)
6.530.598 680.129
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.292.237 -206.471
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -214.817 -65.120
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 5.519 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -4.082.939 -141.351
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-65.743.505 1.147.393
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 1.090.807 49.087
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -3.907.513 -100.049
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-62.926.799 1.198.355
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-63.505.144 1.621.051
Alınan Faiz
12 214.817 65.120
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
64.046.146 -1.765.580
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 144.526.686 5.688.579
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -80.480.540 -7.454.159
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
755.819 -79.409
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-5.519 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
750.300 -79.409
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 109.311 188.720
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 859.611 109.311
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 868.835 109.373
Ters Repo Alacakları
5
BIST