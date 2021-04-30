***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-63.290.327 1.686.171Net Dönem Karı (Zararı)6.530.598 680.129NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.292.237 -206.471Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -214.817 -65.120Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 5.519 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -4.082.939 -141.351İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-65.743.505 1.147.393Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 1.090.807 49.087Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -3.907.513 -100.049İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-62.926.799 1.198.355FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-63.505.144 1.621.051Alınan Faiz12 214.817 65.120FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI64.046.146 -1.765.580Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 144.526.686 5.688.579Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -80.480.540 -7.454.159YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)755.819 -79.409Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-5.519 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)750.300 -79.409DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 109.311 188.720DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21 859.611 109.311Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 868.835 109.373Ters Repo AlacaklarıBIST