***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-29.051.249 0Net Dönem Karı (Zararı)781.627NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-838.020 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -598.815Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -239.205İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-29.593.671 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-17.021.543Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler47.242İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-12.619.370FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-29.650.064 0Alınan Faiz12 598.815FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI38.149.181 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 110.622.140Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -72.472.959YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ