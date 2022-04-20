***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI239.051 4.163.168Net Dönem Karı (Zararı)10.480.780 4.279.861NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-10.975.460 -4.528.883Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -10.780.805 -4.392.697Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -194.655 -136.186İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-10.047.074 19.493Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 21.206 19.493İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-10.068.280 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-10.541.754 -229.529Alınan Faiz12 10.780.805 4.392.697FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.035.603 51.265.257Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 42.704.525 98.401.736Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -55.740.128 -47.136.479YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.796.552 55.428.425NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.796.552 55.428.425DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 55.428.425 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 42.631.873 55.428.425Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 42.787.566 32.519.351Ters Repo Alacakları5 0 23.045.260Finansal Varlıklar20 10.243.428 0TOPLAM VARLIKLAR53.030.994 55.564.611YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 4.205 1.151Diğer Borçlar5 36.494 18.342TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)40.699 19.493TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)52.990.295 55.545.118Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)55.545.118 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 10.480.780 4.279.861Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 42.704.525 98.401.736Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -55.740.128 -47.136.479TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)52.990.295 55.545.118Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 10.780.805 4.392.697Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -71.181 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 194.655 136.186ESAS FAALİYET GELİRLERİ10.904.279 4.528.883Yönetim Ücretleri8 -151.067 -97.062Saklama Ücretleri8 -37.025 -18.505Denetim Ücretleri8 -17.304 -5.245Kurul Ücretleri8 -12.060 -7.679Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -145.460 -113.311Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8, 13 -60.583 -7.220ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-423.499 -249.022ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.480.780 4.279.861NET DÖNEM KARI (ZARARI)10.480.780 4.279.861DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10.480.780 4.279.861http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022458BIST