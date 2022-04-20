***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-395.526.548 -60.035.665Net Dönem Karı (Zararı)61.767.743 15.588.324NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-72.671.720 -9.615.470Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -15.170.796 -3.952.659Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 -16.683.618 173.362Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -40.817.306 -5.836.173İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-399.793.367 -69.961.178Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.210.800 1.661.255İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-398.582.567 -71.622.433FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-410.697.344 -63.988.324Alınan Faiz12 15.170.796 3.952.659FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI410.530.127 77.670.797Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 518.686.565 78.792.923Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -108.156.438 -1.122.126YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.003.579 17.635.132Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi16.683.618 -173.362NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)31.687.197 17.461.770DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 17.461.770 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 49.148.967 17.461.770Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 49.148.967 17.461.770Finansal Varlıklar20 516.858.479 77.458.606TOPLAM VARLIKLAR566.007.446 94.920.376YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 450.455 1.661.255TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)450.455 1.661.255TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)565.556.991 93.259.121Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)93.259.121 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 61.767.743 15.588.324Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 518.686.565 78.792.923Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -108.156.438 -1.122.126TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)565.556.991 93.259.121Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 15.170.796 3.952.659Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -9.800.121 8.340.978Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 40.817.306 5.836.173Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 16.683.618 -173.362Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 256.936 13.953ESAS FAALİYET GELİRLERİ63.128.535 17.970.401Yönetim Ücretleri8 -1.153.503 -719.579Saklama Ücretleri8 -93.932 -67.080Denetim Ücretleri8 -34.225 -14.774Kurul Ücretleri8 -41.676 -15.097Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8, 13 -37.456 -1.565.547ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.360.792 -2.382.077ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)61.767.743 15.588.324NET DÖNEM KARI (ZARARI)61.767.743 15.588.324DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)61.767.743 15.588.324http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022459BIST