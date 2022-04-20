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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

20.04.2022 21:13
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.969.920 156.217.739
Net Dönem Karı (Zararı)
11.593.627 14.903.713
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-13.402.534 -19.082.916
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -13.842.945 -20.552.275
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 440.411 1.469.359
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
37.935.882 139.844.667
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -61.185 -191.634
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
37.997.067 140.036.301
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
36.126.975 135.665.464
Alınan Faiz
12 13.842.945 20.552.275
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-51.342.928 -160.923.218
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 112.756.920 142.922.700
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -141.708.472 -303.845.918
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 -22.391.376 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.373.008 -4.705.479
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.373.008 -4.705.479
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 2.282.072 6.987.551
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 909.064 2.282.072


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 910.613 2.313.993
Ters Repo Alacakları
5 0 8.015.288
Finansal Varlıklar
20 62.484.522 92.876.340
TOPLAM VARLIKLAR
63.395.135 103.205.621
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 0 143
Diğer Borçlar
5 159.787 220.829
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
159.787 220.972
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
63.235.348 102.984.649


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
102.984.649 249.004.154
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 11.593.627 14.903.713
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 112.756.920 142.922.700
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -164.099.848 -303.845.918
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
63.235.348 102.984.649


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 13.842.945 20.552.275
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -357.082 -1.389.719
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -440.411 -1.469.359
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13.045.452 17.693.197
Yönetim Ücretleri
8 -1.297.732 -2.503.061
Saklama Ücretleri
8 -29.394 -121.835
Denetim Ücretleri
8 -19.080 -17.988
Kurul Ücretleri
8 -14.255 -28.254
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -35.513 -79.043
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -55.851 -39.303
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.451.825 -2.789.484
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.593.627 14.903.713
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.593.627 14.903.713
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.593.627 14.903.713



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022460


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Yarım 2.938 3.014 0,31  
Çeyrek 1.474 1.507 0,16  
Gümüş.Ons 24,64 24,69 0,01  
Gümüş Gr. 11,65 11,67 0,01  
B. Petrol 109 109 0,16  
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