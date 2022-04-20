***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI49.969.920 156.217.739Net Dönem Karı (Zararı)11.593.627 14.903.713NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-13.402.534 -19.082.916Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -13.842.945 -20.552.275Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 440.411 1.469.359İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER37.935.882 139.844.667Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -61.185 -191.634İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler37.997.067 140.036.301FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR36.126.975 135.665.464Alınan Faiz12 13.842.945 20.552.275FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-51.342.928 -160.923.218Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 112.756.920 142.922.700Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -141.708.472 -303.845.918Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 -22.391.376 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.373.008 -4.705.479NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.373.008 -4.705.479DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 2.282.072 6.987.551DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 909.064 2.282.072Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 910.613 2.313.993Ters Repo Alacakları5 0 8.015.288Finansal Varlıklar20 62.484.522 92.876.340TOPLAM VARLIKLAR63.395.135 103.205.621YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 0 143Diğer Borçlar5 159.787 220.829TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)159.787 220.972TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)63.235.348 102.984.649Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)102.984.649 249.004.154Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 11.593.627 14.903.713Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 112.756.920 142.922.700Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -164.099.848 -303.845.918TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)63.235.348 102.984.649Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 13.842.945 20.552.275Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -357.082 -1.389.719Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -440.411 -1.469.359ESAS FAALİYET GELİRLERİ13.045.452 17.693.197Yönetim Ücretleri8 -1.297.732 -2.503.061Saklama Ücretleri8 -29.394 -121.835Denetim Ücretleri8 -19.080 -17.988Kurul Ücretleri8 -14.255 -28.254Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -35.513 -79.043Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8, 13 -55.851 -39.303ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.451.825 -2.789.484ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.593.627 14.903.713NET DÖNEM KARI (ZARARI)11.593.627 14.903.713DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11.593.627 14.903.713http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022460BIST