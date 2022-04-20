***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
20.04.2022 21:13
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.589.064 323.058.705
Net Dönem Karı (Zararı)
86.277.136 53.380.672
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-111.509.168 -67.178.899
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -107.889.924 -82.900.721
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.619.244 15.721.822
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-66.068.828 253.956.211
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-11.828 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 435.256 -475.651
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-66.492.256 254.431.862
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-91.300.860 240.157.984
Alınan Faiz
12 107.889.924 82.900.721
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.201.519 -278.510.419
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 12.381.674.111 11.758.832.613
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -12.361.472.592 -12.037.343.032
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.790.583 44.548.286
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.790.583 44.548.286
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 44.674.653 126.367
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 81.465.236 44.674.653
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 81.684.765 44.965.406
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 11.828 0
Ters Repo Alacakları
5 0 28.054.847
Finansal Varlıklar
20 527.464.788 429.227.217
TOPLAM VARLIKLAR
609.161.381 502.247.470
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.643.963 1.208.707
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.643.963 1.208.707
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
607.517.418 501.038.763
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
501.038.763 726.168.510
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 86.277.136 53.380.672
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 12.381.674.111 11.758.832.613
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -12.361.472.592 -12.037.343.032
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
607.517.418 501.038.763
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 107.889.924 82.900.721
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -10.300.443 4.509.135
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.619.244 -15.721.822
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 76.009 848
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
101.284.734 71.688.882
Yönetim Ücretleri
8 -14.143.059 -17.348.097
Saklama Ücretleri
8 -460.706 -334.606
Denetim Ücretleri
8 -15.936 -9.103
Kurul Ücretleri
8 -115.216 -137.849
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -127.893 -421.739
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -144.788 -56.816
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-15.007.598 -18.308.210
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
86.277.136 53.380.672
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
86.277.136 53.380.672
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
86.277.136 53.380.672
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022461
BIST