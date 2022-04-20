***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.589.064 323.058.705Net Dönem Karı (Zararı)86.277.136 53.380.672NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-111.509.168 -67.178.899Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -107.889.924 -82.900.721Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -3.619.244 15.721.822İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-66.068.828 253.956.211Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-11.828 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 435.256 -475.651İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-66.492.256 254.431.862FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-91.300.860 240.157.984Alınan Faiz12 107.889.924 82.900.721FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.201.519 -278.510.419Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 12.381.674.111 11.758.832.613Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -12.361.472.592 -12.037.343.032YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)36.790.583 44.548.286NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)36.790.583 44.548.286DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 44.674.653 126.367DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 81.465.236 44.674.653Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 81.684.765 44.965.406Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 11.828 0Ters Repo Alacakları5 0 28.054.847Finansal Varlıklar20 527.464.788 429.227.217TOPLAM VARLIKLAR609.161.381 502.247.470YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.643.963 1.208.707TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.643.963 1.208.707TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)607.517.418 501.038.763Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)501.038.763 726.168.510Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 86.277.136 53.380.672Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 12.381.674.111 11.758.832.613Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -12.361.472.592 -12.037.343.032TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)607.517.418 501.038.763Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 107.889.924 82.900.721Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -10.300.443 4.509.135Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 3.619.244 -15.721.822Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 76.009 848ESAS FAALİYET GELİRLERİ101.284.734 71.688.882Yönetim Ücretleri8 -14.143.059 -17.348.097Saklama Ücretleri8 -460.706 -334.606Denetim Ücretleri8 -15.936 -9.103Kurul Ücretleri8 -115.216 -137.849Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -127.893 -421.739Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8, 13 -144.788 -56.816ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-15.007.598 -18.308.210ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)86.277.136 53.380.672NET DÖNEM KARI (ZARARI)86.277.136 53.380.672DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)86.277.136 53.380.672http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022461BIST