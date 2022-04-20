***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
20.04.2022 21:13
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-127.995.504
Net Dönem Karı (Zararı)
15.266.864
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-17.901.950
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -175.942
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.920.338
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -14.802.560
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.110
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-125.539.470
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-233.841
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 1.715.836
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-127.021.465
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-128.174.556
Alınan Temettü
12 3.110
Alınan Faiz
12 175.942
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
129.245.532
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 169.469.820
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -40.224.288
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.250.028
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.920.338
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.170.366
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 4.170.366
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 4.170.366
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 80.094
Diğer Alacaklar
4, 5 153.747
Finansal Varlıklar
20 141.824.025
TOPLAM VARLIKLAR
146.228.232 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.715.836
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.715.836 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
144.512.396 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 15.266.864
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 169.469.820
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -40.224.288
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
144.512.396
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 175.942
Temettü Gelirleri
12 3.110
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -1.555.296
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 14.802.560
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 2.920.338
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.346.654
Yönetim Ücretleri
8 -416.241
Saklama Ücretleri
8 -99.838
Denetim Ücretleri
8 -9.705
Kurul Ücretleri
8 -7.454
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -193.820
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -352.732
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.079.790
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.266.864
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
15.266.864
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
15.266.864
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022462
BIST