***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-127.995.504Net Dönem Karı (Zararı)15.266.864NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-17.901.950Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -175.942Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-2.920.338Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -14.802.560Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3.110İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-125.539.470Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-233.841Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 1.715.836İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-127.021.465FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-128.174.556Alınan Temettü12 3.110Alınan Faiz12 175.942FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI129.245.532Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 169.469.820Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -40.224.288YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.250.028Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.920.338NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.170.366DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 4.170.366Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 4.170.366Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 80.094Diğer Alacaklar4, 5 153.747Finansal Varlıklar20 141.824.025TOPLAM VARLIKLAR146.228.232 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.715.836TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.715.836 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)144.512.396 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 15.266.864Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 169.469.820Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -40.224.288TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)144.512.396Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 175.942Temettü Gelirleri12 3.110Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -1.555.296Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 14.802.560Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 2.920.338ESAS FAALİYET GELİRLERİ16.346.654Yönetim Ücretleri8 -416.241Saklama Ücretleri8 -99.838Denetim Ücretleri8 -9.705Kurul Ücretleri8 -7.454Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -193.820Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8, 13 -352.732ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.079.790ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.266.864NET DÖNEM KARI (ZARARI)15.266.864DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)15.266.864http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022462BIST