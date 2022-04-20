***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-83.425.546 -1.270.520Net Dönem Karı (Zararı)69.522.104 22.586.943NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-68.853.633 -8.924.426Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -7.706.857 -5.810.700Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 -7.785.274 -2.303.871Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -540.328Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 15.994.873 2.963.087İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-108.140.704 -23.947.152FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-91.132.403 -7.081.220Alınan Faiz12 7.706.857 5.810.700FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI102.988.504 5.974.338Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 247.220.021 156.973.207Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -127.842.728 -150.998.869Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 -16.388.789 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.562.958 4.703.818Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi7.785.274 2.303.87112 7.706.857 5.810.700Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 3.367.177 16.185.409Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 53.361.502 809.855Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 7.785.274 2.303.871Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 0 30ESAS FAALİYET GELİRLERİ72.220.810 25.109.865Yönetim Ücretleri8 -2.118.430 -1.079.463Saklama Ücretleri8 -155.267 -56.598Denetim Ücretleri8 -22.501 -17.988Kurul Ücretleri8 -29.490 -19.139Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -37.958 -26.811Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8, 13 -335.060 -1.322.923ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.698.706 -2.522.922ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)69.522.104 22.586.943NET DÖNEM KARI (ZARARI)69.522.104 22.586.943DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)69.522.104 22.586.943http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022463BIST