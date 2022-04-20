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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

20.04.2022 21:14
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-83.425.546 -1.270.520
Net Dönem Karı (Zararı)
69.522.104 22.586.943
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-68.853.633 -8.924.426
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -7.706.857 -5.810.700
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -7.785.274 -2.303.871
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -540.328
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 15.994.873 2.963.087
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-108.140.704 -23.947.152
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-91.132.403 -7.081.220
Alınan Faiz
12 7.706.857 5.810.700
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
102.988.504 5.974.338
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 247.220.021 156.973.207
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -127.842.728 -150.998.869
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 -16.388.789 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.562.958 4.703.818
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
7.785.274 2.303.871
12 7.706.857 5.810.700
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 3.367.177 16.185.409
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 53.361.502 809.855
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 7.785.274 2.303.871
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 0 30
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
72.220.810 25.109.865
Yönetim Ücretleri
8 -2.118.430 -1.079.463
Saklama Ücretleri
8 -155.267 -56.598
Denetim Ücretleri
8 -22.501 -17.988
Kurul Ücretleri
8 -29.490 -19.139
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -37.958 -26.811
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -335.060 -1.322.923
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.698.706 -2.522.922
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
69.522.104 22.586.943
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
69.522.104 22.586.943
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
69.522.104 22.586.943



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022463


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Tam 6.079 6.230 0,65  
Yarım 2.938 3.014 0,31  
Çeyrek 1.474 1.507 0,16  
Gümüş.Ons 24,64 24,69 0,01  
Gümüş Gr. 11,65 11,67 0,01  
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