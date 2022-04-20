***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-44.600.261 -15.151.267Net Dönem Karı (Zararı)36.991.344 10.692.688NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-18.024.602 -5.417.329Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -6.544.726 -1.554.298Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 -1.027.573 -222.791Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -10.165.711 -3.608.359Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -286.592 -31.881İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-70.398.321 -22.012.805Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -5.320.403 -15.258.715Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 35.270.482 4.654.152İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-100.348.400 -11.408.242FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-51.431.579 -16.737.446Alınan Temettü12 286.592 31.881Alınan Faiz12 6.544.726 1.554.298FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI40.722.191 17.608.308Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 103.992.700 25.474.292Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -63.270.509 -7.865.984YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.878.070 2.457.041Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.027.573 222.791NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.850.497 2.679.832DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 2.833.426 153.594DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 -17.071 2.833.426Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 27.843 2.863.634Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 20.651.157 2.962.398Ters Repo Alacakları5 0 13.024.641Diğer Alacaklar5 657.611 1.326Finansal Varlıklar20 148.178.197 37.678.792TOPLAM VARLIKLAR169.514.808 56.530.791YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 10.474.630 8.336.532Diğer Borçlar5 33.193.754 61.370TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)43.668.384 8.397.902TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)125.846.424 48.132.889Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)48.132.889 19.831.893Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 36.991.344 10.692.688Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 103.992.700 25.474.292Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -63.270.509 -7.865.984TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)125.846.424 48.132.889Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 6.544.726 1.554.298Temettü Gelirleri12 286.592 31.881Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 21.245.729 5.794.087Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 10.165.711 3.608.359Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 1.027.573 222.791Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 10 132ESAS FAALİYET GELİRLERİ39.270.341 11.211.548Yönetim Ücretleri8 -1.444.018 -351.638Saklama Ücretleri8 -4.863Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -500.823 -88.156Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8, 13 -174.071 -41.501ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.278.997 -518.860ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)36.991.344 10.692.688NET DÖNEM KARI (ZARARI)36.991.344 10.692.688DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)36.991.344 10.692.688http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022464BIST