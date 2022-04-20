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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

20.04.2022 21:15
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.600.261 -15.151.267
Net Dönem Karı (Zararı)
36.991.344 10.692.688
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-18.024.602 -5.417.329
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -6.544.726 -1.554.298
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.027.573 -222.791
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -10.165.711 -3.608.359
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -286.592 -31.881
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-70.398.321 -22.012.805
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -5.320.403 -15.258.715
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 35.270.482 4.654.152
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-100.348.400 -11.408.242
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-51.431.579 -16.737.446
Alınan Temettü
12 286.592 31.881
Alınan Faiz
12 6.544.726 1.554.298
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.722.191 17.608.308
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 103.992.700 25.474.292
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -63.270.509 -7.865.984
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.878.070 2.457.041
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.027.573 222.791
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.850.497 2.679.832
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 2.833.426 153.594
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 -17.071 2.833.426


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 27.843 2.863.634
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 20.651.157 2.962.398
Ters Repo Alacakları
5 0 13.024.641
Diğer Alacaklar
5 657.611 1.326
Finansal Varlıklar
20 148.178.197 37.678.792
TOPLAM VARLIKLAR
169.514.808 56.530.791
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 10.474.630 8.336.532
Diğer Borçlar
5 33.193.754 61.370
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
43.668.384 8.397.902
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
125.846.424 48.132.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
48.132.889 19.831.893
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 36.991.344 10.692.688
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 103.992.700 25.474.292
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -63.270.509 -7.865.984
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
125.846.424 48.132.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 6.544.726 1.554.298
Temettü Gelirleri
12 286.592 31.881
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 21.245.729 5.794.087
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 10.165.711 3.608.359
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 1.027.573 222.791
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 10 132
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
39.270.341 11.211.548
Yönetim Ücretleri
8 -1.444.018 -351.638
Saklama Ücretleri
8 -4.863
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -500.823 -88.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -174.071 -41.501
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.278.997 -518.860
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.991.344 10.692.688
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
36.991.344 10.692.688
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
36.991.344 10.692.688



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022464


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