***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
20.04.2022 21:15
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.642.602 -9.155.442
Net Dönem Karı (Zararı)
16.284.247 5.425.736
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-14.950.261 -3.599.089
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.670.820 -1.111.440
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -87.728 -391.560
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -13.191.713 -2.096.089
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-6.647.408 -12.093.529
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 1.495.855 -1.495.855
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -408.207 1.222.022
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.735.056 -11.819.696
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.313.422 -10.266.882
Alınan Faiz
12 1.670.820 1.111.440
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.186.222 8.677.196
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 46.793.135 83.960.276
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -41.606.913 -75.283.080
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.543.620 -478.246
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
87.728 391.560
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.631.348 -86.686
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.472.420 1.559.106
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 3.103.768 1.472.420
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 3.103.768 1.472.420
Takas Alacakları
5 0 1.495.855
Finansal Varlıklar
20 44.330.617 23.403.848
TOPLAM VARLIKLAR
47.434.385 26.372.123
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 1.121.182 1.554.093
Diğer Borçlar
5 66.263 41.559
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.187.445 1.595.652
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
46.246.940 24.776.471
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
24.776.471 10.673.539
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 16.284.247 5.425.736
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 46.793.135 83.960.276
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -41.606.913 -75.283.080
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
46.246.940 24.776.471
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.670.820 1.111.440
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.772.632 2.284.208
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 13.191.713 2.096.089
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 87.728 391.560
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.722.893 5.883.297
Yönetim Ücretleri
8 -275.116 -270.817
Saklama Ücretleri
8 -76.476 -15.447
Denetim Ücretleri
8 -13.915 -8.994
Kurul Ücretleri
8 -5.789 -5.279
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -67.350 -157.024
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-438.646 -457.561
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.284.247 5.425.736
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
16.284.247 5.425.736
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
16.284.247 5.425.736
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022465
BIST