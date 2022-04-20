***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.642.602 -9.155.442Net Dönem Karı (Zararı)16.284.247 5.425.736NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-14.950.261 -3.599.089Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.670.820 -1.111.440Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 -87.728 -391.560Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -13.191.713 -2.096.089İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-6.647.408 -12.093.529Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 1.495.855 -1.495.855Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -408.207 1.222.022İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-7.735.056 -11.819.696FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-5.313.422 -10.266.882Alınan Faiz12 1.670.820 1.111.440FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.186.222 8.677.196Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 46.793.135 83.960.276Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -41.606.913 -75.283.080YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.543.620 -478.246Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi87.728 391.560NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.631.348 -86.686DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.472.420 1.559.106DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 3.103.768 1.472.420Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 3.103.768 1.472.420Takas Alacakları5 0 1.495.855Finansal Varlıklar20 44.330.617 23.403.848TOPLAM VARLIKLAR47.434.385 26.372.123YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 1.121.182 1.554.093Diğer Borçlar5 66.263 41.559TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.187.445 1.595.652TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)46.246.940 24.776.471Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)24.776.471 10.673.539Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 16.284.247 5.425.736Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 46.793.135 83.960.276Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -41.606.913 -75.283.080TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)46.246.940 24.776.471Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.670.820 1.111.440Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 1.772.632 2.284.208Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 13.191.713 2.096.089Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 87.728 391.560ESAS FAALİYET GELİRLERİ16.722.893 5.883.297Yönetim Ücretleri8 -275.116 -270.817Saklama Ücretleri8 -76.476 -15.447Denetim Ücretleri8 -13.915 -8.994Kurul Ücretleri8 -5.789 -5.279Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8, 13 -67.350 -157.024ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-438.646 -457.561ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.284.247 5.425.736NET DÖNEM KARI (ZARARI)16.284.247 5.425.736DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)16.284.247 5.425.736http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022465BIST