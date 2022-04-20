***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
20.04.2022 21:15
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.808.431 0
Net Dönem Karı (Zararı)
1.321.612
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.383.260 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -176.444
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -944.105
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -262.711
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-14.185.938 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
94.668
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-14.280.606
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-14.247.586 0
Alınan Temettü
12 262.711
Alınan Faiz
12 176.444
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.497.337 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 54.824.173
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -40.326.836
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
688.906 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
688.906 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 688.906
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 689.828
Diğer Alacaklar
5 190.769
Finansal Varlıklar
20 15.033.020
TOPLAM VARLIKLAR
15.913.617
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 205
Diğer Borçlar
5 94.463
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
94.668
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
15.818.949
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.321.612 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 54.824.173 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -40.326.836 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
15.818.949 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 176.444
Temettü Gelirleri
12 262.711
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 513.427
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 944.105
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.896.687
Yönetim Ücretleri
8 -328.586
Saklama Ücretleri
8 -14.401
Denetim Ücretleri
8 -12.380
Kurul Ücretleri
8 -3.150
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -57.513
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -159.045
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-575.075
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.321.612
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.321.612
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.321.612
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022466
BIST