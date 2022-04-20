***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.808.431 0Net Dönem Karı (Zararı)1.321.612NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.383.260 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -176.444Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -944.105Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -262.711İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-14.185.938 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler94.668İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-14.280.606FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-14.247.586 0Alınan Temettü12 262.711Alınan Faiz12 176.444FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.497.337 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 54.824.173Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -40.326.836YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)688.906 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)688.906 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 688.906Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 689.828Diğer Alacaklar5 190.769Finansal Varlıklar20 15.033.020TOPLAM VARLIKLAR15.913.617YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 205Diğer Borçlar5 94.463TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)94.668TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)15.818.949Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 1.321.612 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 54.824.173 0Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -40.326.836 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)15.818.949 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 176.444Temettü Gelirleri12 262.711Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 513.427Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 944.105ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.896.687Yönetim Ücretleri8 -328.586Saklama Ücretleri8 -14.401Denetim Ücretleri8 -12.380Kurul Ücretleri8 -3.150Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -57.513Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8, 13 -159.045ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-575.075ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.321.612NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.321.612DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.321.612http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022466BIST