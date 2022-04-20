***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-93.789.688 0Net Dönem Karı (Zararı)19.382.769NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-21.779.845 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -12.516.159Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-308.856Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -8.660.601Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-294.229İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-104.203.000 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-45.760.717Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 305.051İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-58.747.334FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-106.600.076 0Alınan Temettü294.229Alınan Faiz12 12.516.159FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI94.809.503 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 347.936.065Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -253.126.562YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.019.815 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi308.856NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.328.671 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.328.671Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 1.378.217Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 5.565.451Ters Repo Alacakları5 40.047.704Diğer Alacaklar4, 5 147.562Finansal Varlıklar20 67.358.389TOPLAM VARLIKLAR114.497.323 0YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 2.357Diğer Borçlar5 302.694TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)305.051 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)114.192.272 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 19.382.769Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 347.936.065Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -253.126.562TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)114.192.272Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 12.516.159Temettü Gelirleri12 294.229Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 840.585Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 8.660.601Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 308.856Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 76.198ESAS FAALİYET GELİRLERİ22.696.628 0Yönetim Ücretleri8 -2.725.890Saklama Ücretleri8 -97.987Denetim Ücretleri8 -12.380Kurul Ücretleri8 -20.641Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -275.631Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8, 13 -181.330ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.313.859 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.382.769 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)19.382.769 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)19.382.769 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022467BIST