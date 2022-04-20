***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
20.04.2022 21:15
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-93.789.688 0
Net Dönem Karı (Zararı)
19.382.769
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-21.779.845 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -12.516.159
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-308.856
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -8.660.601
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-294.229
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-104.203.000 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-45.760.717
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 305.051
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-58.747.334
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-106.600.076 0
Alınan Temettü
294.229
Alınan Faiz
12 12.516.159
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
94.809.503 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 347.936.065
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -253.126.562
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.019.815 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
308.856
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.328.671 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.328.671
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.378.217
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 5.565.451
Ters Repo Alacakları
5 40.047.704
Diğer Alacaklar
4, 5 147.562
Finansal Varlıklar
20 67.358.389
TOPLAM VARLIKLAR
114.497.323 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 2.357
Diğer Borçlar
5 302.694
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
305.051 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
114.192.272 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 19.382.769
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 347.936.065
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -253.126.562
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
114.192.272
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 12.516.159
Temettü Gelirleri
12 294.229
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 840.585
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 8.660.601
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 308.856
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 76.198
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
22.696.628 0
Yönetim Ücretleri
8 -2.725.890
Saklama Ücretleri
8 -97.987
Denetim Ücretleri
8 -12.380
Kurul Ücretleri
8 -20.641
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -275.631
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -181.330
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.313.859 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.382.769 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
19.382.769 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19.382.769 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022467
BIST