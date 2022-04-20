***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.500.295Net Dönem Karı (Zararı)1.642.735NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.494.468Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.443.080Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 -18.856Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -4.050Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -28.482İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-119.534Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-145.089Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler32.634İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-7.079FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR28.733Alınan Temettü12 28.482Alınan Faiz12 1.443.080FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-172.641Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 21.582.423Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -21.755.064YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.327.654Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi18.856NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.346.510DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.346.510Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 1.348.952Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 145.089Finansal Varlıklar20 8.687TOPLAM VARLIKLAR1.502.728YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 32.634TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)32.634TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.470.094Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 1.642.735Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 21.582.423Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -21.755.064TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.470.094Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.443.080Temettü Gelirleri12 28.482Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 449.212Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 4.050Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 18.856ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.943.680Yönetim Ücretleri8 -172.803Saklama Ücretleri8 -37.624Denetim Ücretleri8 -12.387Kurul Ücretleri8 -1.758Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -25.972Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8, 13 -50.401ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-300.945ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.642.735NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.642.735DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.642.735http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022468BIST