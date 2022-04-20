***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
20.04.2022 21:16
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.500.295
Net Dönem Karı (Zararı)
1.642.735
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.494.468
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.443.080
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -18.856
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -4.050
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -28.482
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-119.534
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-145.089
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
32.634
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.079
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
28.733
Alınan Temettü
12 28.482
Alınan Faiz
12 1.443.080
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-172.641
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 21.582.423
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -21.755.064
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.327.654
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
18.856
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.346.510
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.346.510
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.348.952
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 145.089
Finansal Varlıklar
20 8.687
TOPLAM VARLIKLAR
1.502.728
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 32.634
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
32.634
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.470.094
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.642.735
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 21.582.423
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -21.755.064
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.470.094
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.443.080
Temettü Gelirleri
12 28.482
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 449.212
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 4.050
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 18.856
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.943.680
Yönetim Ücretleri
8 -172.803
Saklama Ücretleri
8 -37.624
Denetim Ücretleri
8 -12.387
Kurul Ücretleri
8 -1.758
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -25.972
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -50.401
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-300.945
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.642.735
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.642.735
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.642.735
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022468
BIST