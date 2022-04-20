***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI99.766.880 -145.667.360Net Dönem Karı (Zararı)33.656.344 16.910.213NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-23.789.837 -15.277.053Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -16.912.507 -5.919.176Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 -163.243 -91.214Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -6.215.406 -9.152.848Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -498.681 -113.815İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER72.489.185 -153.333.511Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 29.603.047 -43.548.877Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -1.358.926 2.331.684İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler44.245.064 -112.116.318FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR82.355.692 -151.700.351Alınan Temettü12 498.681 113.815Alınan Faiz12 16.912.507 5.919.176FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-107.154.357 155.686.729Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 85.318.638 268.301.231Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -192.472.995 -112.614.502YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.387.477 10.019.369Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi163.243 91.214NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.224.234 10.110.583DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 10.681.605 571.022DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 3.457.371 10.681.605Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 3.474.682 10.876.415Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 6.454.872 4.988.672Ters Repo Alacakları5 14.016.397 45.085.644Finansal Varlıklar20 86.470.665 124.322.824TOPLAM VARLIKLAR110.416.616 185.273.555YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 695.216 1.924.980Diğer Borçlar5 325.162 454.324TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.020.378 2.379.304TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)109.396.238 182.894.251Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)182.894.251 10.297.309Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 33.656.344 16.910.213Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 85.318.638 268.301.231Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -192.472.995 -112.614.502TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)109.396.238 182.894.251Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 16.912.507 5.919.176Temettü Gelirleri12 498.681 113.815Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 13.869.619 4.418.167Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 6.215.406 9.152.848Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 163.243 91.214Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 3 18.064ESAS FAALİYET GELİRLERİ37.659.459 19.713.284Yönetim Ücretleri8 -3.477.306 -2.255.857Saklama Ücretleri8 -124.145 -76.554Denetim Ücretleri8 -9.020 -8.994Kurul Ücretleri8 -25.448 -21.239Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -268.341 -194.015Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8, 13 -98.855 -246.412ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.003.115 -2.803.071ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)33.656.344 16.910.213NET DÖNEM KARI (ZARARI)33.656.344 16.910.213DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)33.656.344 16.910.213http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022469BIST