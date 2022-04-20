***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
20.04.2022 21:19
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
99.766.880 -145.667.360
Net Dönem Karı (Zararı)
33.656.344 16.910.213
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-23.789.837 -15.277.053
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -16.912.507 -5.919.176
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -163.243 -91.214
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -6.215.406 -9.152.848
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -498.681 -113.815
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
72.489.185 -153.333.511
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 29.603.047 -43.548.877
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -1.358.926 2.331.684
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
44.245.064 -112.116.318
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
82.355.692 -151.700.351
Alınan Temettü
12 498.681 113.815
Alınan Faiz
12 16.912.507 5.919.176
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-107.154.357 155.686.729
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 85.318.638 268.301.231
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -192.472.995 -112.614.502
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.387.477 10.019.369
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
163.243 91.214
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.224.234 10.110.583
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 10.681.605 571.022
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 3.457.371 10.681.605
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 3.474.682 10.876.415
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 6.454.872 4.988.672
Ters Repo Alacakları
5 14.016.397 45.085.644
Finansal Varlıklar
20 86.470.665 124.322.824
TOPLAM VARLIKLAR
110.416.616 185.273.555
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 695.216 1.924.980
Diğer Borçlar
5 325.162 454.324
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.020.378 2.379.304
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
109.396.238 182.894.251
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
182.894.251 10.297.309
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 33.656.344 16.910.213
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 85.318.638 268.301.231
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -192.472.995 -112.614.502
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
109.396.238 182.894.251
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 16.912.507 5.919.176
Temettü Gelirleri
12 498.681 113.815
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 13.869.619 4.418.167
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 6.215.406 9.152.848
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 163.243 91.214
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 3 18.064
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
37.659.459 19.713.284
Yönetim Ücretleri
8 -3.477.306 -2.255.857
Saklama Ücretleri
8 -124.145 -76.554
Denetim Ücretleri
8 -9.020 -8.994
Kurul Ücretleri
8 -25.448 -21.239
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -268.341 -194.015
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -98.855 -246.412
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.003.115 -2.803.071
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.656.344 16.910.213
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
33.656.344 16.910.213
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
33.656.344 16.910.213
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022469
BIST