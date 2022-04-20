***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
20.04.2022 21:20
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
123.318.843 -59.436.216
Net Dönem Karı (Zararı)
42.530.783 36.297.922
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-46.704.238 -42.983.320
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -45.828.787 -43.427.939
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -875.451 444.619
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
81.663.511 -96.178.757
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 131.325.703 -97.817.100
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 28.535 -54.047
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-49.690.727 1.692.390
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
77.490.056 -102.864.155
Alınan Faiz
12 45.828.787 43.427.939
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-83.091.420 -92.301.097
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 865.983.316 2.026.398.611
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -949.074.736 -2.118.699.708
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.227.423 -151.737.313
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.227.423 -151.737.313
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 15.591.483 167.328.796
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 55.818.906 15.591.483
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 56.575.146 15.637.681
Ters Repo Alacakları
5 78.084.165 209.409.868
Finansal Varlıklar
20 60.657.123 10.800.987
TOPLAM VARLIKLAR
195.316.434 235.848.536
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 315.482 286.947
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
315.482 286.947
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
195.000.952 235.561.589
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
235.561.589 291.564.764
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 42.530.783 36.297.922
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 865.983.316 2.026.398.611
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -949.074.736 -2.118.699.708
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
195.000.952 235.561.589
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 45.828.787 43.427.939
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -383.694 -523.183
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 875.451 -444.619
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
46.320.544 42.460.137
Yönetim Ücretleri
8 -2.846.787 -4.656.149
Saklama Ücretleri
8 -145.923 -239.071
Denetim Ücretleri
8 -13.671 -9.021
Kurul Ücretleri
8 -48.258 -91.701
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -616.974 -1.139.223
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -118.148 -27.050
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.789.761 -6.162.215
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
42.530.783 36.297.922
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
42.530.783 36.297.922
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
42.530.783 36.297.922
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022470
BIST