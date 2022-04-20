***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
20.04.2022 21:20
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-177.912.789 -40.708.533
Net Dönem Karı (Zararı)
87.149.680 8.418.851
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-88.021.148 -8.044.971
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.860.801 -2.433.437
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -4.870.744 -445.819
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -77.289.603 -5.165.715
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-182.902.122 -43.515.850
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -1.039.879 1.401.496
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-181.862.243 -44.917.346
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-183.773.590 -43.141.970
Alınan Faiz
12 5.860.801 2.433.437
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
189.533.448 46.151.978
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 199.230.235 80.404.952
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -9.696.787 -34.252.974
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.620.659 5.443.445
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.870.744 445.819
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.491.403 5.889.264
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 6.146.897 257.633
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 22.638.300 6.146.897
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 22.638.300 6.146.897
Finansal Varlıklar
20 311.341.067 52.189.221
TOPLAM VARLIKLAR
333.979.367 58.336.118
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 361.740 1.401.619
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
361.740 1.401.619
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
333.617.627 56.934.499
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
56.934.499 2.363.670
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 87.149.680 8.418.851
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 199.230.235 80.404.952
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -9.696.787 -34.252.974
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
333.617.627 56.934.499
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 5.860.801 2.433.437
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 539.021 1.852.569
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 77.289.603 5.165.715
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 4.870.744 445.819
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 336.031 600.272
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
88.896.200 10.497.812
Yönetim Ücretleri
8 -1.555.578 -591.320
Saklama Ücretleri
8 -103.195 -50.593
Denetim Ücretleri
8 -13.760 -8.994
Kurul Ücretleri
8 -32.984 -9.682
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 0 -187
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -41.003 -1.418.185
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.746.520 -2.078.961
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
87.149.680 8.418.851
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
87.149.680 8.418.851
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
87.149.680 8.418.851
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022471
BIST