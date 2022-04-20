***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-177.912.789 -40.708.533Net Dönem Karı (Zararı)87.149.680 8.418.851NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-88.021.148 -8.044.971Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -5.860.801 -2.433.437Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 -4.870.744 -445.819Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -77.289.603 -5.165.715İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-182.902.122 -43.515.850Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -1.039.879 1.401.496İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-181.862.243 -44.917.346FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-183.773.590 -43.141.970Alınan Faiz12 5.860.801 2.433.437FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI189.533.448 46.151.978Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 199.230.235 80.404.952Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -9.696.787 -34.252.974YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.620.659 5.443.445Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.870.744 445.819NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.491.403 5.889.264DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 6.146.897 257.633DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 22.638.300 6.146.897Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 22.638.300 6.146.897Finansal Varlıklar20 311.341.067 52.189.221TOPLAM VARLIKLAR333.979.367 58.336.118YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 361.740 1.401.619TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)361.740 1.401.619TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)333.617.627 56.934.499Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)56.934.499 2.363.670Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 87.149.680 8.418.851Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 199.230.235 80.404.952Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -9.696.787 -34.252.974TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)333.617.627 56.934.499Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 5.860.801 2.433.437Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 539.021 1.852.569Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 77.289.603 5.165.715Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 4.870.744 445.819Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 336.031 600.272ESAS FAALİYET GELİRLERİ88.896.200 10.497.812Yönetim Ücretleri8 -1.555.578 -591.320Saklama Ücretleri8 -103.195 -50.593Denetim Ücretleri8 -13.760 -8.994Kurul Ücretleri8 -32.984 -9.682Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 0 -187Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -41.003 -1.418.185ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.746.520 -2.078.961ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)87.149.680 8.418.851NET DÖNEM KARI (ZARARI)87.149.680 8.418.851DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)87.149.680 8.418.851http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022471BIST