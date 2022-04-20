***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-129.525.746 -21.295.391Net Dönem Karı (Zararı)61.480.612 5.379.181NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-47.707.339 179.290Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -504.221 -127.471Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 1.551.370 48.884Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -48.705.467 340.721Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -49.021 -82.844İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-143.852.261 -27.064.177Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -12.230.075 -1.290Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 5.240.130 192.053İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-136.862.316 -27.254.940FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-130.078.988 -21.505.706Alınan Temettü12 49.021 82.844Alınan Faiz12 504.221 127.471FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI140.247.881 20.723.693Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 274.373.876 49.402.055Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -134.125.995 -28.678.362YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.722.135 -571.698Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1.551.370 -48.884NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.170.765 -620.582DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 587.356 1.207.938DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 9.758.121 587.356Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 9.768.591 590.061Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 5.222.689 0Ters Repo Alacakları5 8.009.304 1.001.918Finansal Varlıklar20 220.604.320 35.044.302TOPLAM VARLIKLAR243.604.904 36.636.281YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 6.074.090 833.960TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)6.074.090 833.960TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)237.530.814 35.802.321Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)35.802.321 9.699.447Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 61.480.612 5.379.181Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 274.373.876 49.402.055Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -134.125.995 -28.678.362TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)237.530.814 35.802.321Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 504.221 127.471Temettü Gelirleri12 49.021 82.844Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 15.882.910 6.128.523Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 48.705.467 -340.721Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 -1.551.370 -48.884Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ63.590.251 5.949.233Yönetim Ücretleri8 -1.476.234 -359.330Saklama Ücretleri8 -105.082 -27.997Denetim Ücretleri8 -13.916 -8.994Kurul Ücretleri8 -19.068 -4.011Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -125.713 -31.982Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8, 13 -369.626 -137.738ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.109.639 -570.052ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)61.480.612 5.379.181NET DÖNEM KARI (ZARARI)61.480.612 5.379.181DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)61.480.612 5.379.181http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022472BIST