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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

20.04.2022 21:20
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-129.525.746 -21.295.391
Net Dönem Karı (Zararı)
61.480.612 5.379.181
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-47.707.339 179.290
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -504.221 -127.471
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 1.551.370 48.884
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -48.705.467 340.721
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -49.021 -82.844
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-143.852.261 -27.064.177
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -12.230.075 -1.290
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 5.240.130 192.053
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-136.862.316 -27.254.940
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-130.078.988 -21.505.706
Alınan Temettü
12 49.021 82.844
Alınan Faiz
12 504.221 127.471
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
140.247.881 20.723.693
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 274.373.876 49.402.055
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -134.125.995 -28.678.362
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.722.135 -571.698
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.551.370 -48.884
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.170.765 -620.582
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 587.356 1.207.938
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 9.758.121 587.356


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 9.768.591 590.061
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 5.222.689 0
Ters Repo Alacakları
5 8.009.304 1.001.918
Finansal Varlıklar
20 220.604.320 35.044.302
TOPLAM VARLIKLAR
243.604.904 36.636.281
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 6.074.090 833.960
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.074.090 833.960
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
237.530.814 35.802.321


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
35.802.321 9.699.447
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 61.480.612 5.379.181
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 274.373.876 49.402.055
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -134.125.995 -28.678.362
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
237.530.814 35.802.321


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 504.221 127.471
Temettü Gelirleri
12 49.021 82.844
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 15.882.910 6.128.523
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 48.705.467 -340.721
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 -1.551.370 -48.884
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
63.590.251 5.949.233
Yönetim Ücretleri
8 -1.476.234 -359.330
Saklama Ücretleri
8 -105.082 -27.997
Denetim Ücretleri
8 -13.916 -8.994
Kurul Ücretleri
8 -19.068 -4.011
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -125.713 -31.982
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -369.626 -137.738
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.109.639 -570.052
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
61.480.612 5.379.181
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
61.480.612 5.379.181
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
61.480.612 5.379.181



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022472


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