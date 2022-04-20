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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

20.04.2022 21:21
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.116.356 16.570.862
Net Dönem Karı (Zararı)
26.748.967 20.006.437
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-19.692.433 -8.168.673
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -16.929.747 -6.943.155
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 727.073 -173.785
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.071.889 -780.573
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -417.870 -271.160
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-287.795 -2.481.217
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -4.438.370 -3.186.221
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 10.950 -35.387
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.139.625 740.391
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
6.768.739 9.356.547
Alınan Temettü
12 417.870 271.160
Alınan Faiz
12 16.929.747 6.943.155
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.561.778 -5.075.151
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 99.997 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -43.661.775 -5.075.151
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.445.422 11.495.711
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-727.073 173.785
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.172.495 11.669.496
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 21.924.168 10.254.672
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.751.673 21.924.168


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.753.480 22.040.661
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 10.297.874 1.418.925
Ters Repo Alacakları
5 1.001.193 20.038.356
Takas Alacakları
5 0 4.440.579
Finansal Varlıklar
20 77.236.764 59.152.651
TOPLAM VARLIKLAR
90.289.311 107.091.172
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 10 3.745
Diğer Borçlar
5 77.434 62.749
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
77.444 66.494
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
90.211.867 107.024.678


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
107.024.678 92.093.392
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 26.748.967 20.006.437
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 99.997 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -43.661.775 -5.075.151
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
90.211.867 107.024.678


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 16.929.747 6.943.155
Temettü Gelirleri
12 417.870 271.160
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 8.063.395 12.797.995
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.071.889 780.573
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 -727.073 173.785
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27.755.828 20.966.668
Yönetim Ücretleri
8 -557.083 -522.213
Saklama Ücretleri
8 -111.318 -51.717
Denetim Ücretleri
8 -13.915 -8.994
Kurul Ücretleri
8 -21.154 -19.862
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -206.426 -312.650
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -96.965 -41.528
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.006.861 -956.964
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.748.967 20.009.704
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 -3.267
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
26.748.967 20.006.437
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
26.748.967 20.006.437



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022473


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