***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
20.04.2022 21:21
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-194.058.394 -63.290.327
Net Dönem Karı (Zararı)
64.166.308 6.530.598
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-43.798.576 -4.292.237
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -908.609 -214.817
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 1.395.052 5.519
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -34.105.835 -4.082.939
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -10.179.184 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-225.513.919 -65.743.505
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -4.001.906 -3.907.513
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 2.318.280 1.090.807
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-223.830.293 -62.926.799
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-205.146.187 -63.505.144
Alınan Temettü
12 10.179.184 0
Alınan Faiz
12 908.609 214.817
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
199.522.016 64.046.146
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 461.831.607 144.526.686
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -262.309.591 -80.480.540
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.463.622 755.819
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.395.052 -5.519
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.068.570 750.300
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 859.611 109.311
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 4.928.181 859.611
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 4.938.604 868.835
Ters Repo Alacakları
5 8.009.468 4.007.562
Finansal Varlıklar
20 327.469.651 69.534.722
TOPLAM VARLIKLAR
340.417.723 74.411.119
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 3.105.617 1.070.096
Diğer Borçlar
5 364.459 81.700
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.470.076 1.151.796
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
336.947.647 73.259.323
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
73.259.323 2.682.579
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 64.166.308 6.530.598
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 461.831.607 144.526.686
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -262.309.591 -80.480.540
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
336.947.647 73.259.323
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 908.609 214.817
Temettü Gelirleri
12 10.179.184 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 22.772.982 2.695.948
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 34.105.835 4.082.939
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 -1.395.052 -5.519
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
66.571.558 6.988.185
Yönetim Ücretleri
8 -1.717.175 -233.112
Saklama Ücretleri
8 -150.318 -13.184
Denetim Ücretleri
8 -13.915 -8.994
Kurul Ücretleri
8 -39.434 -7.863
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -258.618 -71.351
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -225.790 -123.083
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.405.250 -457.587
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
64.166.308 6.530.598
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
64.166.308 6.530.598
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
64.166.308 6.530.598
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022474
BIST