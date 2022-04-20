***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-194.058.394 -63.290.327Net Dönem Karı (Zararı)64.166.308 6.530.598NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-43.798.576 -4.292.237Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -908.609 -214.817Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 1.395.052 5.519Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -34.105.835 -4.082.939Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -10.179.184 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-225.513.919 -65.743.505Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -4.001.906 -3.907.513Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 2.318.280 1.090.807İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-223.830.293 -62.926.799FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-205.146.187 -63.505.144Alınan Temettü12 10.179.184 0Alınan Faiz12 908.609 214.817FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI199.522.016 64.046.146Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 461.831.607 144.526.686Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -262.309.591 -80.480.540YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.463.622 755.819Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1.395.052 -5.519NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.068.570 750.300DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 859.611 109.311DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 4.928.181 859.611Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 4.938.604 868.835Ters Repo Alacakları5 8.009.468 4.007.562Finansal Varlıklar20 327.469.651 69.534.722TOPLAM VARLIKLAR340.417.723 74.411.119YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 3.105.617 1.070.096Diğer Borçlar5 364.459 81.700TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.470.076 1.151.796TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)336.947.647 73.259.323Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)73.259.323 2.682.579Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 64.166.308 6.530.598Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 461.831.607 144.526.686Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -262.309.591 -80.480.540TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)336.947.647 73.259.323Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 908.609 214.817Temettü Gelirleri12 10.179.184 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 22.772.982 2.695.948Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 34.105.835 4.082.939Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 -1.395.052 -5.519ESAS FAALİYET GELİRLERİ66.571.558 6.988.185Yönetim Ücretleri8 -1.717.175 -233.112Saklama Ücretleri8 -150.318 -13.184Denetim Ücretleri8 -13.915 -8.994Kurul Ücretleri8 -39.434 -7.863Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -258.618 -71.351Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8, 13 -225.790 -123.083ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.405.250 -457.587ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)64.166.308 6.530.598NET DÖNEM KARI (ZARARI)64.166.308 6.530.598DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)64.166.308 6.530.598http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022474BIST