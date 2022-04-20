***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI79.270.572 -43.803.047Net Dönem Karı (Zararı)26.391.701 22.525.630NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-18.678.339 -20.573.269Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -16.636.019 -13.530.854Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 -1.383.424 14.177Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -401.389 -6.915.908Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -257.507 -140.684İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER54.663.684 -59.426.946Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 12.272.137 -1.684.143Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -1.456.931 -3.841.135İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler43.848.478 -53.901.668FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR62.377.046 -57.474.585Alınan Temettü12 257.507 140.684Alınan Faiz12 16.636.019 13.530.854FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-94.000.860 51.792.485Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 108.237.081 294.187.731Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -202.237.941 -242.395.246YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.730.288 7.989.438Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.383.424 -14.177NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.346.864 7.975.261DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 14.441.265 6.466.004DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.094.401 14.441.265Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 1.122.040 14.651.795Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 6.284.404 5.541.691Ters Repo Alacakları5 22.026.302 35.068.657Diğer Alacaklar27.505 0Finansal Varlıklar20 88.020.911 131.285.109TOPLAM VARLIKLAR117.481.162 186.547.252YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 692.234 2.149.165TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)692.234 2.149.165TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)116.788.928 184.398.087Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)184.398.087 110.079.972Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 26.391.701 22.525.630Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 108.237.081 294.187.731Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -202.237.941 -242.395.246TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)116.788.928 184.398.087Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 16.636.019 13.530.854Temettü Gelirleri12 257.507 140.684Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 11.144.472 6.370.876Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 401.389 6.915.908Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 1.383.424 -14.177Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 1 60ESAS FAALİYET GELİRLERİ29.822.812 26.944.205Yönetim Ücretleri8 -3.048.292 -3.941.695Saklama Ücretleri8 -114.539 -115.919Denetim Ücretleri8 -13.675 -9.021Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -156.299 -223.113Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8, 13 -98.306 -128.827ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.431.111 -4.418.575ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.391.701 22.525.630NET DÖNEM KARI (ZARARI)26.391.701 22.525.630DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)26.391.701 22.525.630http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022475BIST