***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
20.04.2022 21:21
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
79.270.572 -43.803.047
Net Dönem Karı (Zararı)
26.391.701 22.525.630
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-18.678.339 -20.573.269
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -16.636.019 -13.530.854
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.383.424 14.177
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -401.389 -6.915.908
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -257.507 -140.684
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
54.663.684 -59.426.946
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 12.272.137 -1.684.143
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -1.456.931 -3.841.135
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
43.848.478 -53.901.668
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
62.377.046 -57.474.585
Alınan Temettü
12 257.507 140.684
Alınan Faiz
12 16.636.019 13.530.854
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-94.000.860 51.792.485
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 108.237.081 294.187.731
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -202.237.941 -242.395.246
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.730.288 7.989.438
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.383.424 -14.177
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.346.864 7.975.261
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 14.441.265 6.466.004
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.094.401 14.441.265
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.122.040 14.651.795
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 6.284.404 5.541.691
Ters Repo Alacakları
5 22.026.302 35.068.657
Diğer Alacaklar
27.505 0
Finansal Varlıklar
20 88.020.911 131.285.109
TOPLAM VARLIKLAR
117.481.162 186.547.252
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 692.234 2.149.165
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
692.234 2.149.165
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
116.788.928 184.398.087
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
184.398.087 110.079.972
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 26.391.701 22.525.630
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 108.237.081 294.187.731
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -202.237.941 -242.395.246
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
116.788.928 184.398.087
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 16.636.019 13.530.854
Temettü Gelirleri
12 257.507 140.684
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 11.144.472 6.370.876
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 401.389 6.915.908
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 1.383.424 -14.177
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1 60
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
29.822.812 26.944.205
Yönetim Ücretleri
8 -3.048.292 -3.941.695
Saklama Ücretleri
8 -114.539 -115.919
Denetim Ücretleri
8 -13.675 -9.021
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -156.299 -223.113
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -98.306 -128.827
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.431.111 -4.418.575
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.391.701 22.525.630
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
26.391.701 22.525.630
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
26.391.701 22.525.630
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022475
BIST