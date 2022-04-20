***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
20.04.2022 21:22
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-51.993.472 -10.712.006
Net Dönem Karı (Zararı)
10.749.416 8.480.518
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.037 -3.967.751
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -487.159 -260.448
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.384.938 -3.466.785
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -895.742 -240.518
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-64.127.826 -15.725.739
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -888.337 -2.619.283
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -56.739 437.076
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-63.182.750 -13.543.532
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-53.376.373 -11.212.972
Alınan Temettü
12 895.742 240.5
18:052.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 30,88
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.562
En Düşük
2.531
18:0514,7036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7104
En Düşük
14,6991
18:0515,9604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0109
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
15,9646
En Düşük
15,9350
18:05922,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,25
|Açılış
|: 922,80
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
923,33
En Düşük
922,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|8,03
|62.370.116
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|23.466.692
|% 10,00
|
|IHAAS
|19,25
|12.718.624
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|9.377.420
|% 10,00
|
|NETAS
|19,48
|108.065.793
|% 9,99
|
|MEPET
|3,37
|8.184.527
|% -7,42
|
|HUNER
|3,20
|176.083.873
|% -5,04
|
|MMCAS
|3,16
|914.347
|% -4,53
|
|MARKA
|3,20
|2.001.985
|% -4,48
|
|BRYAT
|399,70
|104.081.030
|% -4,47
|
|THYAO
|40,18
|4.931.502.471
|% 3,40
|
|GARAN
|14,49
|3.460.413.006
|% 2,11
|
|EKGYO
|3,10
|2.989.977.808
|% 6,53
|
|ASELS
|28,52
|2.629.902.199
|% 2,37
|
|KRDMD
|16,23
|2.363.136.600
|% 0,19
|
|EKGYO
|3,10
|2.989.977.808
|% 6,53
|
|TSKB
|2,07
|750.560.882
|% 3,50
|
|VAKBN
|4,75
|1.578.971.953
|% 7,95
|
|ODAS
|2,53
|856.715.829
|% -3,07
|
|HALKB
|6,19
|1.717.716.023
|% 3,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7017
|14,7036
|% 0,01
|
|Euro
|15,9374
|15,9604
|% 0,07
|
|Sterlin
|19,1057
|19,2015
|% 0,04
|
|Frank
|15,3643
|15,4569
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9094
|3,9290
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|0,06
|
|Altın Gr.
|922
|923
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,69
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,22
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,76
|
Seans Raporu
18:05
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17:59INVEO
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