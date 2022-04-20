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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

20.04.2022 21:22
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-51.993.472 -10.712.006
Net Dönem Karı (Zararı)
10.749.416 8.480.518
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.037 -3.967.751
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -487.159 -260.448
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.384.938 -3.466.785
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -895.742 -240.518
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-64.127.826 -15.725.739
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -888.337 -2.619.283
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -56.739 437.076
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-63.182.750 -13.543.532
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-53.376.373 -11.212.972
Alınan Temettü
12 895.742 240.5
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SMART 6,27 23.466.692 % 10,00  
IHAAS 19,25 12.718.624 % 10,00  
DAGHL 23,32 9.377.420 % 10,00  
NETAS 19,48 108.065.793 % 9,99  
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Altın Gr. 922 923 -0,72  
Cumhuriyet 6.107 6.199 0,00  
Tam 6.079 6.230 0,65  
Yarım 2.938 3.014 0,31  
Çeyrek 1.474 1.507 0,16  
Gümüş.Ons 24,64 24,69 0,01  
Gümüş Gr. 11,65 11,67 -0,22  
B. Petrol 109 109 1,76  
Seans Raporu 18:05
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