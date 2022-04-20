***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-51.993.472 -10.712.006Net Dönem Karı (Zararı)10.749.416 8.480.518NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER2.037 -3.967.751Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -487.159 -260.448Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 1.384.938 -3.466.785Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -895.742 -240.518İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-64.127.826 -15.725.739Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -888.337 -2.619.283Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -56.739 437.076İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-63.182.750 -13.543.532FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-53.376.373 -11.212.972Alınan Temettü12 895.742 240.5