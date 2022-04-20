***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.073.637 -181.024.664Net Dönem Karı (Zararı)160.915.379 47.816.155NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-140.792.253 33.613.466Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -27.433.808 -588.148Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -113.358.445 34.201.614İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-30.483.297 -263.042.433Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 334.460 396.538İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-30.817.757 -263.438.971FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-10.360.171 -181.612.812Alınan Faiz12 27.433.808 588.148FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.423.983 181.372.738Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 321.396.270 558.693.034Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -338.820.253 -377.320.296YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-350.346 348.074NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-350.346 348.074DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 456.964 108.890DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 106.618 456.964Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 106.618 456.964Finansal Varlıklar20 423.072.023 278.895.821TOPLAM VARLIKLAR423.178.641 279.352.785YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 37.460 2.869Diğer Borçlar5 786.816 486.947TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)824.276 489.816TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)422.354.365 278.862.969Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)278.862.969 49.674.076Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 160.915.379 47.816.155Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 321.396.270 558.693.034Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -338.820.253 -377.320.296TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)422.354.365 278.862.969Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 27.433.808 588.148Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 26.108.172 85.366.194Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 113.358.445 -34.201.614ESAS FAALİYET GELİRLERİ166.900.425 51.752.728Yönetim Ücretleri8 -5.413.469 -3.626.263Saklama Ücretleri8 -375.137 -194.110Denetim Ücretleri8 -13.917 -8.994Kurul Ücretleri8 -63.064 -42.605Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -76.602 -48.493Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8, 13 -42.857 -16.108ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-5.985.046 -3.936.573ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)160.915.379 47.816.155NET DÖNEM KARI (ZARARI)160.915.379 47.816.155DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)160.915.379 47.816.155http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022477BIST