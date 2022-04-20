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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

20.04.2022 21:22
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.073.637 -181.024.664
Net Dönem Karı (Zararı)
160.915.379 47.816.155
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-140.792.253 33.613.466
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -27.433.808 -588.148
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -113.358.445 34.201.614
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-30.483.297 -263.042.433
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 334.460 396.538
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-30.817.757 -263.438.971
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.360.171 -181.612.812
Alınan Faiz
12 27.433.808 588.148
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.423.983 181.372.738
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 321.396.270 558.693.034
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -338.820.253 -377.320.296
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-350.346 348.074
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-350.346 348.074
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 456.964 108.890
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 106.618 456.964


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 106.618 456.964
Finansal Varlıklar
20 423.072.023 278.895.821
TOPLAM VARLIKLAR
423.178.641 279.352.785
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 37.460 2.869
Diğer Borçlar
5 786.816 486.947
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
824.276 489.816
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
422.354.365 278.862.969


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
278.862.969 49.674.076
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 160.915.379 47.816.155
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 321.396.270 558.693.034
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -338.820.253 -377.320.296
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
422.354.365 278.862.969


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 27.433.808 588.148
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 26.108.172 85.366.194
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 113.358.445 -34.201.614
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
166.900.425 51.752.728
Yönetim Ücretleri
8 -5.413.469 -3.626.263
Saklama Ücretleri
8 -375.137 -194.110
Denetim Ücretleri
8 -13.917 -8.994
Kurul Ücretleri
8 -63.064 -42.605
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -76.602 -48.493
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -42.857 -16.108
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.985.046 -3.936.573
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
160.915.379 47.816.155
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
160.915.379 47.816.155
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
160.915.379 47.816.155



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022477


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