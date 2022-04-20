***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
20.04.2022 21:22
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-237.475.661 377.745.999
Net Dönem Karı (Zararı)
255.818.524 88.561.721
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-281.847.843 -105.428.134
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -272.925.557 -112.392.543
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -8.922.286 6.964.409
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-484.371.899 282.219.869
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -60.425.542 244.365.568
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 1.502.774 -1.465.904
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-425.449.131 39.320.205
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-510.401.218 265.353.456
Alınan Faiz
12 272.925.557 112.392.543
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
535.103.861 -1.424.790.762
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 21.269.069.763 19.138.060.409
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -20.733.965.902 -20.562.851.171
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
297.628.200 -1.047.044.763
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
297.628.200 -1.047.044.763
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 41.170.257 1.088.215.020
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 338.798.457 41.170.257
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 341.713.854 42.281.380
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 90.071.213 0
Ters Repo Alacakları
5 460.530.950 489.959.179
Diğer Alacaklar
5 0 217.442
Finansal Varlıklar
20 457.690.377 25.123.234
TOPLAM VARLIKLAR
1.350.006.394 557.581.235
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 18.586 316
Diğer Borçlar
5 2.372.118 887.614
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.390.704 887.930
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.347.615.690 556.693.305
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
556.693.305 1.892.922.346
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 255.818.524 88.561.721
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 21.269.069.763 19.138.060.409
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -20.733.965.902 -20.562.851.171
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.347.615.690 556.693.305
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 272.925.557 112.392.543
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -1.157.798 -435.836
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 8.922.286 -6.964.409
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 91.058 343.676
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
280.781.103 105.335.974
Yönetim Ücretleri
8 -20.435.537 -12.981.571
Saklama Ücretleri
8 -633.377 -577.718
Denetim Ücretleri
8 -13.952 -8.994
Kurul Ücretleri
8 -307.286 -173.873
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.016.456 -2.946.249
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -555.971 -85.848
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-24.962.579 -16.774.253
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
255.818.524 88.561.721
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
255.818.524 88.561.721
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
255.818.524 88.561.721
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022479
BIST