***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-237.475.661 377.745.999Net Dönem Karı (Zararı)255.818.524 88.561.721NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-281.847.843 -105.428.134Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -272.925.557 -112.392.543Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -8.922.286 6.964.409İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-484.371.899 282.219.869Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -60.425.542 244.365.568Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 1.502.774 -1.465.904İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-425.449.131 39.320.205FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-510.401.218 265.353.456Alınan Faiz12 272.925.557 112.392.543FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI535.103.861 -1.424.790.762Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 21.269.069.763 19.138.060.409Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -20.733.965.902 -20.562.851.171YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)297.628.200 -1.047.044.763NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)297.628.200 -1.047.044.763DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 41.170.257 1.088.215.020DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 338.798.457 41.170.257Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 341.713.854 42.281.380Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 90.071.213 0Ters Repo Alacakları5 460.530.950 489.959.179Diğer Alacaklar5 0 217.442Finansal Varlıklar20 457.690.377 25.123.234TOPLAM VARLIKLAR1.350.006.394 557.581.235YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 18.586 316Diğer Borçlar5 2.372.118 887.614TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.390.704 887.930TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.347.615.690 556.693.305Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)556.693.305 1.892.922.346Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 255.818.524 88.561.721Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 21.269.069.763 19.138.060.409Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -20.733.965.902 -20.562.851.171TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.347.615.690 556.693.305Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 272.925.557 112.392.543Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -1.157.798 -435.836Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 8.922.286 -6.964.409Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 91.058 343.676ESAS FAALİYET GELİRLERİ280.781.103 105.335.974Yönetim Ücretleri8 -20.435.537 -12.981.571Saklama Ücretleri8 -633.377 -577.718Denetim Ücretleri8 -13.952 -8.994Kurul Ücretleri8 -307.286 -173.873Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.016.456 -2.946.249Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8, 13 -555.971 -85.848ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-24.962.579 -16.774.253ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)255.818.524 88.561.721NET DÖNEM KARI (ZARARI)255.818.524 88.561.721DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)255.818.524 88.561.721http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022479BIST