***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
20.04.2022 21:23
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-611.478.021 -2.741.543
Net Dönem Karı (Zararı)
452.942.008 30.624.792
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-386.853.055 -16.246.626
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -34.424.859 -7.066.643
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -15.890.891 -2.871.960
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -336.537.305 -6.308.023
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-711.991.833 -24.186.352
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 381.124 2.730.993
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-712.372.957 -26.917.345
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-645.902.880 -9.808.186
Alınan Faiz
12 34.424.859 7.066.643
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
599.845.127 1.283.469
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 955.199.649 152.898.529
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -355.354.522 -151.615.060
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.632.894 -1.458.074
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
15.890.891 2.871.960
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.257.997 1.413.886
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 4.078.328 2.664.442
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 8.336.325 4.078.328
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 8.336.325 4.078.328
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 11.611.308 0
Finansal Varlıklar
20 1.132.260.000 94.961.046
TOPLAM VARLIKLAR
1.152.207.633 99.039.374
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 1.984.008 0
Diğer Borçlar
5 1.200.550 2.803.434
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.184.558 2.803.434
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.149.023.075 96.235.940
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
96.235.940 64.327.680
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 452.942.008 30.624.792
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 955.199.649 152.898.529
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -355.354.522 -151.615.061
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.149.023.075 96.235.940
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 34.424.859 7.066.643
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 71.891.010 18.374.375
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 336.537.305 6.308.023
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 15.890.891 2.871.960
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 788.906 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
459.532.971 34.621.001
Yönetim Ücretleri
8 -5.991.071 -1.163.827
Saklama Ücretleri
8 -367.237 -75.335
Denetim Ücretleri
8 -13.915 -8.994
Kurul Ücretleri
8 -144.910 -22.543
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -23.304 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -50.526 -2.725.510
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.590.963 -3.996.209
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
452.942.008 30.624.792
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
452.942.008 30.624.792
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
452.942.008 30.624.792
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022480
BIST