***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-611.478.021 -2.741.543Net Dönem Karı (Zararı)452.942.008 30.624.792NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-386.853.055 -16.246.626Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -34.424.859 -7.066.643Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 -15.890.891 -2.871.960Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -336.537.305 -6.308.023İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-711.991.833 -24.186.352Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 381.124 2.730.993İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-712.372.957 -26.917.345FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-645.902.880 -9.808.186Alınan Faiz12 34.424.859 7.066.643FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI599.845.127 1.283.469Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 955.199.649 152.898.529Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -355.354.522 -151.615.060YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.632.894 -1.458.074Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi15.890.891 2.871.960NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.257.997 1.413.886DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 4.078.328 2.664.442DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 8.336.325 4.078.328Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 8.336.325 4.078.328Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 11.611.308 0Finansal Varlıklar20 1.132.260.000 94.961.046TOPLAM VARLIKLAR1.152.207.633 99.039.374YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 1.984.008 0Diğer Borçlar5 1.200.550 2.803.434TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.184.558 2.803.434TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.149.023.075 96.235.940Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)96.235.940 64.327.680Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 452.942.008 30.624.792Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 955.199.649 152.898.529Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -355.354.522 -151.615.061TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.149.023.075 96.235.940Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 34.424.859 7.066.643Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 71.891.010 18.374.375Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 336.537.305 6.308.023Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 15.890.891 2.871.960Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 788.906 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ459.532.971 34.621.001Yönetim Ücretleri8 -5.991.071 -1.163.827Saklama Ücretleri8 -367.237 -75.335Denetim Ücretleri8 -13.915 -8.994Kurul Ücretleri8 -144.910 -22.543Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -23.304 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8, 13 -50.526 -2.725.510ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-6.590.963 -3.996.209ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)452.942.008 30.624.792NET DÖNEM KARI (ZARARI)452.942.008 30.624.792DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)452.942.008 30.624.792http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022480BIST