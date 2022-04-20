***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI422.710.848 10.144.912Net Dönem Karı (Zararı)101.861.263 99.428.260NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-91.877.231 -97.642.622Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -85.432.346 -77.742.862Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 -5.093.559 -1.672.506Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.267.277 -17.852.291Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -84.049 -374.963İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER327.210.421 -69.758.551Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 268.580.791 -41.639.280Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 4.811.320 -25.315.889İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler53.818.310 -2.803.382FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR337.194.453 -67.972.913Alınan Temettü12 84.049 374.963Alınan Faiz12 85.432.346 77.742.862FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-491.811.022 41.378.450Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 760.386.705 2.156.401.690Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -1.252.197.727 -2.115.023.240YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-69.100.174 51.523.362Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi5.093.559 1.672.506NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-64.006.615 53.195.868DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 84.616.544 31.420.676DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 20.609.929 84.616.544Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 20.674.836 86.041.584Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 40.212.991 16.131.169Ters Repo Alacakları5 50.058.767 340.649.314Takas Alacakları5 5.918.000 7.990.066Finansal Varlıklar20 411.536.712 462.727.612TOPLAM VARLIKLAR528.401.306 913.539.745YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 6.397.043 1.585.723TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)6.397.043 1.585.723TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)522.004.263 911.954.022Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)911.954.022 771.147.312Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 101.861.263 99.428.260Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 760.386.705 2.156.401.690Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -1.252.197.727 -2.115.023.240TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)522.004.263 911.954.022Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 85.432.346 77.742.862Temettü Gelirleri12 84.049 374.963Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 20.806.887 18.153.458Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.267.277 17.852.291Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 5.093.559 1.672.506Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 0 5ESAS FAALİYET GELİRLERİ112.684.118 115.796.085Yönetim Ücretleri8 -9.233.135 -13.824.445Saklama Ücretleri8 -437.814 -385.439Denetim Ücretleri8 -12.545 -8.994Kurul Ücretleri8 -101.440 -150.011Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -823.828 -1.651.382Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8, 13 -214.093 -347.554ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-10.822.855 -16.367.825ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)101.861.263 99.428.260NET DÖNEM KARI (ZARARI)101.861.263 99.428.260DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)101.861.263 99.428.260http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022481BIST