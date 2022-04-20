***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
20.04.2022 21:23
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
422.710.848 10.144.912
Net Dönem Karı (Zararı)
101.861.263 99.428.260
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-91.877.231 -97.642.622
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -85.432.346 -77.742.862
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -5.093.559 -1.672.506
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.267.277 -17.852.291
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -84.049 -374.963
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
327.210.421 -69.758.551
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 268.580.791 -41.639.280
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 4.811.320 -25.315.889
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
53.818.310 -2.803.382
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
337.194.453 -67.972.913
Alınan Temettü
12 84.049 374.963
Alınan Faiz
12 85.432.346 77.742.862
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-491.811.022 41.378.450
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 760.386.705 2.156.401.690
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.252.197.727 -2.115.023.240
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-69.100.174 51.523.362
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.093.559 1.672.506
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-64.006.615 53.195.868
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 84.616.544 31.420.676
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 20.609.929 84.616.544
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 20.674.836 86.041.584
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 40.212.991 16.131.169
Ters Repo Alacakları
5 50.058.767 340.649.314
Takas Alacakları
5 5.918.000 7.990.066
Finansal Varlıklar
20 411.536.712 462.727.612
TOPLAM VARLIKLAR
528.401.306 913.539.745
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 6.397.043 1.585.723
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.397.043 1.585.723
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
522.004.263 911.954.022
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
911.954.022 771.147.312
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 101.861.263 99.428.260
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 760.386.705 2.156.401.690
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.252.197.727 -2.115.023.240
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
522.004.263 911.954.022
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 85.432.346 77.742.862
Temettü Gelirleri
12 84.049 374.963
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 20.806.887 18.153.458
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.267.277 17.852.291
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 5.093.559 1.672.506
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 0 5
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
112.684.118 115.796.085
Yönetim Ücretleri
8 -9.233.135 -13.824.445
Saklama Ücretleri
8 -437.814 -385.439
Denetim Ücretleri
8 -12.545 -8.994
Kurul Ücretleri
8 -101.440 -150.011
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -823.828 -1.651.382
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -214.093 -347.554
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-10.822.855 -16.367.825
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
101.861.263 99.428.260
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
101.861.263 99.428.260
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
101.861.263 99.428.260
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022481
BIST