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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

20.04.2022 21:24
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.741.123 -99.961.512
Net Dönem Karı (Zararı)
120.803.247 17.415.947
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-103.654.211 -16.243.909
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -11.581.628 -3.775.517
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.429.770 -397.752
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -90.458.577 -12.068.478
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-184.236 -2.162
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-57.656.023 -104.911.229
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.418.574 2.509.093
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-56.237.449 -107.420.322
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-40.506.987 -103.739.191
Alınan Temettü
12 184.236 2.162
Alınan Faiz
12 11.581.628 3.775.517
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.332.262 100.154.645
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 35.332.262 100.154.645
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.591.139 193.133
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.429.770 397.752
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.020.909 590.885
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 590.885 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 8.611.794 590.885


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 8.611.794 590.885
Finansal Varlıklar
20 266.184.826 119.488.800
TOPLAM VARLIKLAR
274.796.620 120.079.685
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 980.552 0
Diğer Borçlar
5 109.967 2.509.093
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.090.519 2.509.093
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
273.706.101 117.570.592


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
117.570.592 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 120.803.247 17.415.947
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 35.332.262 100.154.645
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
273.706.101 117.570.592


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 11.581.628 3.775.517
Temettü Gelirleri
12 184.236 2.162
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 17.298.527 3.970.501
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 90.458.577 12.068.478
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 1.429.770 397.752
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 730.915 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
121.683.653 20.214.410
Yönetim Ücretleri
8 -438.566 -210.598
Saklama Ücretleri
8 -156.939 -71.983
Denetim Ücretleri
8 -8.672 -14.191
Kurul Ücretleri
8 -38.932 -17.772
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -184.038 -9.234
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -53.259 -2.474.685
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-880.406 -2.798.463
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
120.803.247 17.415.947
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
120.803.247 17.415.947
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
120.803.247 17.415.947



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022482


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