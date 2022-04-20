***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-28.741.123 -99.961.512Net Dönem Karı (Zararı)120.803.247 17.415.947NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-103.654.211 -16.243.909Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -11.581.628 -3.775.517Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 -1.429.770 -397.752Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -90.458.577 -12.068.478Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-184.236 -2.162İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-57.656.023 -104.911.229Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.418.574 2.509.093İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-56.237.449 -107.420.322FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-40.506.987 -103.739.191Alınan Temettü12 184.236 2.162Alınan Faiz12 11.581.628 3.775.517FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI35.332.262 100.154.645Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 35.332.262 100.154.645YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.591.139 193.133Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.429.770 397.752NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.020.909 590.885DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 590.885 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 8.611.794 590.885Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 8.611.794 590.885Finansal Varlıklar20 266.184.826 119.488.800TOPLAM VARLIKLAR274.796.620 120.079.685YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 980.552 0Diğer Borçlar5 109.967 2.509.093TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.090.519 2.509.093TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)273.706.101 117.570.592Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)117.570.592 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 120.803.247 17.415.947Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 35.332.262 100.154.645TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)273.706.101 117.570.592Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 11.581.628 3.775.517Temettü Gelirleri12 184.236 2.162Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 17.298.527 3.970.501Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 90.458.577 12.068.478Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 1.429.770 397.752Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 730.915 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ121.683.653 20.214.410Yönetim Ücretleri8 -438.566 -210.598Saklama Ücretleri8 -156.939 -71.983Denetim Ücretleri8 -8.672 -14.191Kurul Ücretleri8 -38.932 -17.772Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -184.038 -9.234Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8, 13 -53.259 -2.474.685ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-880.406 -2.798.463ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)120.803.247 17.415.947NET DÖNEM KARI (ZARARI)120.803.247 17.415.947DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)120.803.247 17.415.947http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022482BIST