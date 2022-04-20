***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-187.072.517Net Dönem Karı (Zararı)-2.247.297NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.692.831Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -205.457Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-266.830Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -4.220.544İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-180.337.846Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-17.110.498Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 3.763.134İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-166.990.482FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-187.277.974Alınan Faiz12 205.457FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI211.336.661Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 283.889.742Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -72.553.081YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.264.144Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi266.830NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.530.974DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 24.530.974Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 24.561.050Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 3.094.066Ters Repo Alacakları5 14.016.432Finansal Varlıklar20 171.180.950TOPLAM VARLIKLAR212.852.498YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 3.763.134TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.763.134TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)209.089.364Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 -2.247.297Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 283.889.742Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -72.553.081TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)209.089.364Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 205.457Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -6.338.687Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 4.220.544Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 266.830ESAS FAALİYET GELİRLERİ-1.645.856Yönetim Ücretleri8 -468.958Saklama Ücretleri8 -17.245Denetim Ücretleri8 -12.531Kurul Ücretleri8 -10.456Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -20.522Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8, 13 -71.729ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-601.441ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.247.297NET DÖNEM KARI (ZARARI)-2.247.297DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-2.247.297http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022484BIST