***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
20.04.2022 21:25
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-187.072.517
Net Dönem Karı (Zararı)
-2.247.297
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.692.831
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -205.457
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-266.830
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -4.220.544
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-180.337.846
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-17.110.498
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 3.763.134
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-166.990.482
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-187.277.974
Alınan Faiz
12 205.457
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
211.336.661
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 283.889.742
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -72.553.081
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.264.144
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
266.830
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.530.974
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 24.530.974
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 24.561.050
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 3.094.066
Ters Repo Alacakları
5 14.016.432
Finansal Varlıklar
20 171.180.950
TOPLAM VARLIKLAR
212.852.498
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 3.763.134
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.763.134
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
209.089.364
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -2.247.297
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 283.889.742
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -72.553.081
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
209.089.364
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 205.457
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -6.338.687
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 4.220.544
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 266.830
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-1.645.856
Yönetim Ücretleri
8 -468.958
Saklama Ücretleri
8 -17.245
Denetim Ücretleri
8 -12.531
Kurul Ücretleri
8 -10.456
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -20.522
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -71.729
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-601.441
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.247.297
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.247.297
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.247.297
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022484
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