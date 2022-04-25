***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.116.356 16.570.862Net Dönem Karı (Zararı)26.748.967 20.006.437NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-19.692.433 -8.168.673Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -16.929.747 -6.943.155Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 727.073 -173.785Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -3.071.889 -780.573Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -417.870 -271.160İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-287.795 -2.481.217Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -4.438.370 -3.186.221Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 10.950 -35.387İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler4.139.625 740.391FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR6.768.739 9.356.547Alınan Temettü12 417.870 271.160Alınan Faiz12 16.929.747 6.943.155FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-43.561.778 -5.075.151Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 99.997 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -43.661.775 -5.075.151YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.445.422 11.495.711Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-727.073 173.785NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-20.172.495 11.669.496DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 21.924.168 10.254.672DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.751.673 21.924.168Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 1.753.480 22.040.661Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri22 10.297.874 1.418.925Ters Repo Alacakları5 1.001.193 20.038.356Takas Alacakları5 0 4.440.579Finansal Varlıklar20 77.236.764 59.152.651TOPLAM VARLIKLAR90.289.311 107.091.172YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 10 3.745Diğer Borçlar5 77.434 62.749TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)77.444 66.494TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)90.211.867 107.024.678Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)107.024.678 92.093.392Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 26.748.967 20.006.437Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 99.997 0Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -43.661.775 -5.075.151TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)90.211.867 107.024.678Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 16.929.747 6.943.155Temettü Gelirleri12 417.870 271.160Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 8.063.395 12.797.995Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 3.071.889 780.573Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 -727.073 173.785ESAS FAALİYET GELİRLERİ27.755.828 20.966.668Yönetim Ücretleri8 -557.083 -522.213Saklama Ücretleri8 -111.318 -51.717Denetim Ücretleri8 -13.915 -8.994Kurul Ücretleri8 -21.154 -19.862Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -206.426 -312.650Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8, 13 -96.965 -41.528ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.006.861 -956.964ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.748.967 20.009.704FİNANSMAN GİDERLERİ (-)14 0 -3.267NET DÖNEM KARI (ZARARI)26.748.967 20.006.437DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)26.748.967 20.006.437http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023459BIST