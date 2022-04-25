***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI123.318.843 -59.436.216Net Dönem Karı (Zararı)42.530.783 36.297.922NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-46.704.238 -42.983.320Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -45.828.787 -43.427.939Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -875.451 444.619İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER81.663.511 -96.178.757Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 131.325.703 -97.817.100Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 28.535 -54.047İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-49.690.727 1.692.390FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR77.490.056 -102.864.155Alınan Faiz12 45.828.787 43.427.939FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-83.091.420 -92.301.097Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 865.983.316 2.026.398.611Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -949.074.736 -2.118.699.708YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)40.227.423 -151.737.313NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)40.227.423 -151.737.313DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 15.591.483 167.328.796DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 55.818.906 15.591.483Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 56.575.146 15.637.681Ters Repo Alacakları5 78.084.165 209.409.868Finansal Varlıklar20 60.657.123 10.800.987TOPLAM VARLIKLAR195.316.434 235.848.536YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 315.482 286.947TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)315.482 286.947TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)195.000.952 235.561.589Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)235.561.589 291.564.764Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 42.530.783 36.297.922Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 865.983.316 2.026.398.611Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -949.074.736 -2.118.699.708TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)195.000.952 235.561.589Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 45.828.787 43.427.939Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -383.694 -523.183Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 875.451 -444.619ESAS FAALİYET GELİRLERİ46.320.544 42.460.137Yönetim Ücretleri8 -2.846.787 -4.656.149Saklama Ücretleri8 -145.923 -239.071Denetim Ücretleri8 -13.671 -9.021Kurul Ücretleri8 -48.258 -91.701Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -616.974 -1.139.223Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8, 13 -118.148 -27.050ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.789.761 -6.162.215ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)42.530.783 36.297.922NET DÖNEM KARI (ZARARI)42.530.783 36.297.922DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)42.530.783 36.297.922http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023460BIST