TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|100,10
|66.376.971
|% 10,00
|DOKTA
|28,16
|31.102.239
|% 10,00
|KENT
|2.675,50
|43.556.215
|% 10,00
|QNBFL
|148,50
|33.376.868
|% 10,00
|KRGYO
|5,50
|17.506.895
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,9234
|8,9681
|% 1,15
|Frank
|7,5484
|7,5938
|% 1,49
|Riyal
|1,8456
|1,8549
|% 1,07
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|-7,21
|Altın Gr.
|432
|432
|3,26
|Cumhuriyet
|2.832
|2.867
|39,80
|Tam
|2.917
|2.948
|41,00
|Yarım
|1.416
|1.439
|20,00
|Çeyrek
|710
|720
|10,00
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|-0,76
|Gümüş Gr.
|5,33
|5,34
|-0,09
|B. Petrol
|43,72
|43,72
|-0,18
Seans Raporu
- 16:34DGATE Yüzde -6.33 oranında düşüşle 10.21 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 863, 913 adet işlem
- 16:32DAGHL Yüzde -4.68 oranında düşüşle 7.53 lira fiyatla işlem gören hissede 171, 345 adet işlem
- 16:31XU100 Endeks 1, 177 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 54 altında . İşlem hacmi 17, 718.00 milyon TL de
- 16:31OZRDN Yüzde -6.10 oranında düşüşle 2.00 lira fiyatla işlem gören hissede 158, 034 adet işlem
- 16:29OZBAL Yüzde -4.79 oranında düşüşle 3.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 300, 775 adet işlem