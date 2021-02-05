***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
05.02.2021 16:24
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.02.2021
Açıklamalar
2020 yılı Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907857
BIST
16:271.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,22
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
16:277,0567
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,0791
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0529
16:278,4741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0764
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
16:27409,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,48
|Açılış
|: 409,16
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
407,95
BIST En Aktif Hisseler16:25
|RODRG
|21,12
|5.582.912
|% 10,00
|
|TGSAS
|34,54
|10.733.931
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.270.074
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.946.287
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|VERTU
|28,70
|28.553.826
|% -5,59
|
|KONTR
|72,20
|57.589.333
|% -5,25
|
|KOZAL
|129,20
|1.810.017.936
|% 6,34
|
|SISE
|7,74
|1.181.280.369
|% 0,39
|
|GARAN
|9,98
|895.023.105
|% 0,60
|
|TCELL
|16,93
|802.671.417
|% 1,20
|
|DOHOL
|4,11
|770.992.077
|% 0,00
|
|TSKB
|1,85
|407.691.101
|% -0,54
|
|GSDHO
|2,74
|550.865.689
|% 7,03
|
|EKGYO
|2,50
|492.055.345
|% 0,81
|
|DOHOL
|4,11
|770.992.077
|% 0,00
|
|SISE
|7,74
|1.181.280.369
|% 0,39
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0555
|7,0610
|% -1,05
|
|Euro
|8,4725
|8,4780
|% -0,85
|
|Sterlin
|9,6561
|9,7045
|% -0,74
|
|Frank
|7,8016
|7,8486
|% -0,76
|
|Riyal
|1,8807
|1,8902
|% -0,84
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|12,29
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-3,62
|
|Cumhuriyet
|2.711
|2.752
|-33,00
|
|Tam
|2.692
|2.760
|-32,77
|
|Yarım
|1.301
|1.335
|-15,85
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,92
|
|Gümüş.Ons
|26,68
|26,72
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,05
|
|B. Petrol
|59,33
|59,33
|0,32
|
Seans Raporu
16:25
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