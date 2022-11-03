***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
03.11.2022 14:35
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2022
Açıklamalar
30 09 2022 Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076512
BIST
14:254.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 27,08
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
14:2518,6220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0046
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
14:2518,1695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,1152
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
14:25969,14
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -10,32
|Açılış
|: 969,14
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
969,10
BIST En Aktif Hisseler14:23
|KAREL
|23,32
|132.782.710
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|27.353.681
|% 9,99
|
|ADEL
|62,80
|31.903.263
|% 9,98
|
|TMPOL
|25,12
|22.497.951
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|52.340.556
|% 9,97
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|CMBTN
|400,50
|46.899.841
|% -7,23
|
|EMNIS
|53,25
|371.917
|% -5,92
|
|THYAO
|102,20
|7.120.862.347
|% 1,39
|
|TUPRS
|404,60
|3.848.597.000
|% 2,43
|
|SASA
|135,60
|2.879.367.733
|% 7,28
|
|ASELS
|35,24
|2.846.154.714
|% -1,78
|
|PETKM
|14,03
|1.947.111.607
|% 0,79
|
|EKGYO
|4,54
|1.094.633.068
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,90
|1.596.826.003
|% -0,22
|
|IHLAS
|0,82
|122.824.329
|% -4,65
|
|ISCTR
|8,89
|1.277.052.385
|% -0,89
|
|PETKM
|14,03
|1.947.111.607
|% 0,79
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6168
|18,6200
|% 0,01
|
|Euro
|18,1504
|18,1736
|% -0,61
|
|Sterlin
|20,8931
|20,9978
|% -1,23
|
|Frank
|18,2904
|18,4006
|% -1,08
|
|Riyal
|4,9400
|4,9648
|% -0,04
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.619
|-16,44
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-9,64
|
|Cumhuriyet
|6.515
|6.614
|-114,00
|
|Tam
|6.538
|6.590
|-87,00
|
|Yarım
|3.186
|3.222
|-42,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.610
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|18,90
|18,92
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,36
|-0,18
|
|B. Petrol
|94,76
|94,76
|-1,40
|
Seans Raporu
14:23
daha fazla
-
14:38XU100
Endeks 4, 095 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 51, 425.00 milyon TL de
-
14:38AEFES
Yüzde 6.20 oranında artışla 49.68 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 045, 759 adet işlem
-
14:37SASA
Yüzde 7.36 oranında artışla 135.70 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 997, 412 adet işlem
-
14:35OTKAR
Yüzde 4.93 oranında artışla 559.70 lira fiyatla işlem gören hissede 366, 869 adet işlem
-
14:34ESEN
Yüzde 6.43 oranında artışla 64.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 208, 940 adet işlem