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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

19.10.2023 15:38
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.10.2023
Açıklamalar

30 Eylül 2023 tarihli Faaliyet Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207706


BIST
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En Düşük
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEKAG 44,24 5.039.378 % 10,00  
CMBTN 1.569,00 193.186.476 % 10,00  
RAYSG 100,10 33.320.103 % 10,00  
OSMEN 242,00 14.770.228 % 10,00  
COSMO 165,00 41.333.608 % 10,00  
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16:12 Alış Satış %  
Dolar 27,9934 27,9969 % -0,01  
Euro 29,6631 29,6770 % 0,52  
Sterlin 33,9058 34,0758 % 0,13  
Frank 31,1008 31,2881 % 0,35  
Riyal 7,4399 7,4772 % 0,05  
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16:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.952 1.952 4,20  
Altın Gr. 1.759 1.759 6,98  
Cumhuriyet 12.124 12.307 -37,00  
Tam 11.871 11.952 -43,00  
Yarım 5.954 6.001 -20,00  
Çeyrek 2.968 3.000 -10,00  
Gümüş.Ons 22,81 22,84 -0,02  
Gümüş Gr. 20,57 20,60 0,04  
B. Petrol 90,50 90,50 -1,00  
Seans Raporu 16:12
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