***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
19.10.2023 15:38
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.10.2023
Açıklamalar
30 Eylül 2023 tarihli Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207706
BIST
'
16:147.860
En Düşük
|Değişim
|: 0,23%
|| 17,72
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.843
|
7.832
En Yüksek
7.971
16:1427,9969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0029
|Açılış
|: 28,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1400
|
28,5091
En Düşük
27,8961
16:1429,6770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1544
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0718
En Düşük
29,4688
16:141.756,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.756,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.751,93
|
1.787,74
En Düşük
1.748,30
BIST En Aktif Hisseler16:12
|MEKAG
|44,24
|5.039.378
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.569,00
|193.186.476
|% 10,00
|
|RAYSG
|100,10
|33.320.103
|% 10,00
|
|OSMEN
|242,00
|14.770.228
|% 10,00
|
|COSMO
|165,00
|41.333.608
|% 10,00
|
|AYCES
|540,10
|90.115.553
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.051,40
|8.421.714
|% -10,00
|
|BMSCH
|19,09
|139.622.655
|% -7,78
|
|SNKRN
|35,10
|3.157.335
|% -7,63
|
|POLTK
|9.600,80
|23.821.221
|% -6,75
|
|THYAO
|218,10
|5.964.359.290
|% 0,74
|
|TUPRS
|136,80
|4.278.250.201
|% -3,12
|
|PETKM
|21,52
|2.771.524.080
|% -0,09
|
|BRSAN
|971,70
|2.673.085.262
|% 4,71
|
|YKBNK
|18,73
|2.601.777.119
|% 1,46
|
|EKGYO
|7,33
|1.651.483.426
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,89
|1.000.440.901
|% -0,84
|
|YKBNK
|18,73
|2.601.777.119
|% 1,46
|
|PETKM
|21,52
|2.771.524.080
|% -0,09
|
|ODAS
|11,94
|1.233.376.465
|% 0,42
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9934
|27,9969
|% -0,01
|
|Euro
|29,6631
|29,6770
|% 0,52
|
|Sterlin
|33,9058
|34,0758
|% 0,13
|
|Frank
|31,1008
|31,2881
|% 0,35
|
|Riyal
|7,4399
|7,4772
|% 0,05
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|4,20
|
|Altın Gr.
|1.759
|1.759
|6,98
|
|Cumhuriyet
|12.124
|12.307
|-37,00
|
|Tam
|11.871
|11.952
|-43,00
|
|Yarım
|5.954
|6.001
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.968
|3.000
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,84
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,57
|20,60
|0,04
|
|B. Petrol
|90,50
|90,50
|-1,00
|
Seans Raporu
16:12
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-
16:26XU100
Endeks 7, 855 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 72, 776.00 milyon TL de
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16:26BRSAN
Yüzde 4.33 oranında artışla 968.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 748, 802 adet işlem
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16:24NIBAS
Yüzde 5.31 oranında artışla 18.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 007, 362 adet işlem
-
16:23GEDIK
Yüzde 7.25 oranında artışla 16.27 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 653, 786 adet işlem
-
16:22PEGYO
Yüzde 9.94 oranında artışla 8.52 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 390, 428 adet işlem