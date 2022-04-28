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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

28.04.2022 18:20
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2022
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/04/2022
Karar Sayısı
230
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

Sorumluluk Beyanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024974


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SKBNK 1,21 246.709.369 % 10,00  
EGGUB 251,90 11.586.644 % 10,00  
BOSSA 44,00 23.799.857 % 10,00  
CASA 127,60 1.135.939 % 10,00  
INVEO 32,88 12.853.163 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,7642 14,7742 % -0,23  
Euro 15,5402 15,5549 % -0,46  
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Riyal 3,9350 3,9548 % -0,02  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.888 1.889 2,62  
Altın Gr. 898 898 0,59  
Cumhuriyet 5.982 6.072 -22,00  
Tam 5.954 6.102 -24,87  
Yarım 2.878 2.952 -12,04  
Çeyrek 1.443 1.476 -6,02  
Gümüş.Ons 23,05 23,08 -0,24  
Gümüş Gr. 10,95 10,97 -0,14  
B. Petrol 106 106 0,99  
Seans Raporu 18:05
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