***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.401.917 2.458.293 -144.422 -144.422 -144.422 -173.498 -173.498 -173.498 6.352.361 2.018.671 3.631.982 5.650.653 18.545.304 18.545.304Transferler325.703 3.306.279 -3.631.982 -325.703 -3.151.420Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)33.416 33.416 33.416 -147.608 -147.608 -147.608 3.698.299 3.698.299 3.584.107 3.584.107Dönem Karı (Zararı)3.698.299 3.698.299 3.698.299 3.698.299Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)33.416 33.416 33.416 -147.608 -147.608 -147.608 -114.192 -114.192Kar Payları-3.151.420 -3.151.420 -3.151.420 -3.151.420Dönem Sonu Bakiyeler4.401.917 2.458.293 -111.006 -111.006 -111.006 -321.106 -321.106 -321.106 6.678.064 2.173.530 3.698.299 5.871.829 18.977.991 18.977.991Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.401.917 2.458.293 -111.006 -111.006 -111.006 -321.106 -321.106 -321.106 6.678.064 2.173.530 3.698.299 5.871.829 18.977.991 18.977.991Transferler330.885 3.367.414 -3.698.299 -330.885Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-117.653 -117.653 -117.653 204.779 204.779 204.779 4.916.526 4.916.526 5.003.652 5.003.652Dönem Karı (Zararı)4.916.526 4.916.526 4.916.526 4.916.526Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-117.653 -117.653 -117.653 204.779 204.779 204.779 87.126 87.126Kar Payları-3.198.059 -3.198.059 -3.198.059 -3.198.059Dönem Sonu Bakiyeler4.401.917 2.458.293 -228.659 -228.659 -228.659 -116.327 -116.327 -116.327 7.008.949 2.342.885 4.916.526 7.259.411 20.783.584 20.783.584Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.371.300 450.216Dönem Karı (Zararı)4.916.526 3.698.299Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.916.526 3.698.299Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler436.160 -948.082Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 750.335 225.144Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.451.469 1.331.641Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 1.606.035 1.487.901Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -41.817 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-112.749 -156.260Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.487.503 -3.384.166Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.560.921 -3.426.472Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler73.418 42.306Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler204.779 -148.082Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler204.779 -148.082Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.517.080 1.027.381İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-708.782 203.506Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-264.275 179.119Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.959.119 144.183İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.509.876 895.585İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-449.243 -751.402Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)112.168 -45.113Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler407.402 -114.984İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-40.095 -101.007İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)447.497 -13.977Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler995.042 40.301Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)995.042 40.301Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.643.904 2.953.723Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.807.077 -1.415.639Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.465.527 -1.087.868Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.628.148 3.132.376Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-361.966 -207.085Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -361.966 -207.085Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerAlınan Faiz2.990.114 3.339.461FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.250.179 -3.193.726Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıÖdenen Temettüler-3.198.059 -3.151.420Ödenen Faiz-52.120 -42.306YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)749.269 388.866NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)749.269 388.866DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 16.867.812 16.478.946DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.617.081 16.867.812Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 17.622.715 17.012.133Finansal Yatırımlar1.754.286 1.490.011Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.754.286 1.490.011Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar6 1.754.286 1.490.011Ticari Alacaklar7 4.736.686 2.777.566İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 3.444.780 1.934.904İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.291.906 842.662Peşin Ödenmiş Giderler89.409 201.577İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler89.409 201.577Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 110.836ARA TOPLAM24.313.932 21.481.287TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR24.313.932 21.481.287DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 546.135 230.043Kullanım Hakkı Varlıkları9 753.916 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 388.667 529.619Ertelenmiş Vergi Varlığı20 746.324 498.616TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.435.042 1.258.278TOPLAM VARLIKLAR26.748.974 22.739.565KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar7 962.867 555.464İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 329.879 369.974İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar632.988 185.490Diğer Borçlar1.427.743 435.720İlişkili Taraflara Diğer Borçlar235 353İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.427.508 435.367Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 0 385.303Kısa Vadeli Karşılıklar2.458.069 1.719.000Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 2.301.557 1.501.914Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 156.512 217.086Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler111.602 48.009İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler111.602 48.009ARA TOPLAM4.960.281 3.143.496TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.960.281 3.143.496UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar1.005.109 618.078Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.005.109 618.078TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.005.109 618.078TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.965.390 3.761.574ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar14 20.783.584 18.977.991Ödenmiş Sermaye4.401.917 4.401.917Sermaye Düzeltme Farkları2.458.293 2.458.293Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-228.659 -111.006Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-228.659 -111.006Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-228.659 -111.006Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-116.327 -321.106Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-116.327 -321.106Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-116.327 -321.106Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.008.949 6.678.064Yasal Yedekler7.008.949 6.678.064Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.342.885 2.173.530Net Dönem Karı veya Zararı4.916.526 3.698.299Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR20.783.584 18.977.991TOPLAM KAYNAKLAR26.748.974 22.739.565Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 23.304.678 17.210.640Satışların Maliyeti15 -1.662.254 -1.781.344TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)21.642.424 15.429.296BRÜT KAR (ZARAR)21.642.424 15.429.296Genel Yönetim Giderleri16 -18.609.952 -13.945.727Pazarlama Giderleri16 -419.599 -160.979Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler256.894 194.992ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.869.767 1.517.582FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.869.767 1.517.582Finansman Gelirleri18 3.637.258 3.468.302Finansman Giderleri19 -73.418 -223.183SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.433.607 4.762.701Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.517.081 -1.064.402Dönem Vergi (Gideri) Geliri-969.389 -1.027.367Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-547.692 -37.035SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.916.526 3.698.299DÖNEM KARI (ZARARI)4.916.526 3.698.299Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.916.526 3.698.299Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-117.653 33.416Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-147.067 41.770Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler29.414 -8.354Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29.414 -8.354Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar204.779 -147.608Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)257.628 -185.103Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)257.628 -185.103Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-52.849 37.495Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-52.849 37.495DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)87.126 -114.192TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.003.652 3.584.107Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.003.652 3.584.107http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817279BIST