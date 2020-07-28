***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 4.401.917 2.458.293 -111.006 -111.006 -111.006 -321.106 -321.106 -321.106 6.678.064 2.173.530 3.698.299 5.871.829 18.977.991 18.977.991Transferler330.885 3.367.414 -3.698.299 -330.885Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30.701 30.701 30.701 2.078.261 2.078.261 2.108.962 2.108.962Dönem Karı (Zararı)2.078.261 2.078.261 2.078.261 2.078.261Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30.701 30.701 30.701 30.701 30.701Kar Payları-3.198.059 -3.198.059 -3.198.059 -3.198.059Dönem Sonu Bakiyeler12 4.401.917 2.458.293 -111.006 -111.006 -111.006 -290.405 -290.405 -290.405 7.008.949 2.342.885 2.078.261 4.421.146 17.888.895 17.888.895Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 4.401.917 2.458.293 -228.659 -228.659 -228.659 -116.327 -116.327 -116.327 7.008.949 2.342.885 4.916.526 7.259.411 20.783.584 20.783.584Transferler4.916.526 -4.916.526 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)57.355 57.355 57.355 5.024.669 5.024.669 5.082.024 5.082.024Dönem Karı (Zararı)5.024.669 5.024.669 5.024.669 5.024.669Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)57.355 57.355 57.355 57.355 57.355Kar PaylarıDönem Sonu Bakiyeler12 4.401.917 2.458.293 -111.006 -111.006 -111.006 -290.405 -290.405 -290.405 7.008.949 7.259.411 5.024.669 12.284.080 25.865.608 25.865.608Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.853.536 -2.105.725Dönem Karı (Zararı)5.024.669 2.078.261Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.024.669 2.078.261Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.737.605 -1.597.356Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7-8-9 430.713 422.919Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.027.063 -860.639Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 938.887 -1.403.431Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 88.176 -41.817Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler584.609Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.133.924 -1.821.783Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.133.924 -1.821.783Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 30.701Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler30.701Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.413.753 631.446İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.006.348 -309.869Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)708.853 -41.536Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler643.682 -1.197.086İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)371.792 319.533İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)271.890 -1.516.619Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-165.952 143.248Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-223.379 220.797İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)91.059 82.161İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-314.438 138.636Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-110.836 534.007İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-110.836 534.007İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler153.980 30.701Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)153.980 30.701Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.768.622 171.036Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.960.690 -2.292.055Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -954.396 -585.122Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)600.416YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.046.652 1.762.539Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-35.234 -170.372Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -35.234 -170.372Alınan Faiz1.081.886 1.932.911FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.755 -52Ödenen Faiz-7.755 -52YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.892.433 -343.238Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.892.433 -343.238DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 17.617.081 16.867.812DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 23.509.514 16.524.574Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 23.580.806 17.622.715Finansal Yatırımlar5 1.102.788 1.754.286Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.102.788 1.754.286Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar1.102.788 1.754.286Ticari Alacaklar6 4.093.002 4.736.686İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 3.072.988 3.444.780İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.020.014 1.291.906Peşin Ödenmiş Giderler255.362 89.409İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler255.362 89.409Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar110.836ARA TOPLAM29.031.958 24.313.932TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR29.031.958 24.313.932DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar7 510.694 546.135Kullanım Hakkı Varlıkları8 753.795 753.916Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 316.506 388.667Ertelenmiş Vergi Varlığı504.547 746.324TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.085.542 2.435.042TOPLAM VARLIKLAR31.117.500 26.748.974KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 735.868 962.867İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 420.937 329.879İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar314.931 632.988Diğer Borçlar10 1.255.036 1.427.743İlişkili Taraflara Diğer Borçlar352 235İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.254.684 1.427.508Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü653.765 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.420.553 2.458.069Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.328.744 2.301.557Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 91.809 156.512Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler77.672 111.602İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler77.672 111.602ARA TOPLAM4.142.894 4.960.281TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.142.894 4.960.281UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar1.108.998 1.005.109Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 1.108.998 1.005.109TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.108.998 1.005.109TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.251.892 5.965.390ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar12 25.865.608 20.783.584Ödenmiş Sermaye4.401.917 4.401.917Sermaye Düzeltme Farkları2.458.293 2.458.293Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-228.659 -228.659Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-228.659 -228.659Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-228.659 -228.659Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-58.972 -116.327Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-58.972 -116.327Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-58.972 -116.327Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.008.949 7.008.949Yasal Yedekler7.008.949 7.008.949Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.259.411 2.342.885Net Dönem Karı veya Zararı5.024.669 4.916.526Kontrol Gücü Olmayan PaylarTOPLAM ÖZKAYNAKLAR25.865.608 20.783.584TOPLAM KAYNAKLAR31.117.500 26.748.974Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 15.611.268 8.968.344 7.848.872 4.488.736Satışların Maliyeti13 -943.451 -715.140 -473.703 -345.746TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.667.817 8.253.204 7.375.169 4.142.990BRÜT KAR (ZARAR)14.667.817 8.253.204 7.375.169 4.142.990Genel Yönetim Giderleri14 -9.471.737 -7.628.392 -4.989.863 -4.213.099Pazarlama Giderleri14 -23.739 -7.542 -6.737 -2.069Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 101.261 73.429 36.305 28.233Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-33.636 -30.524ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.273.602 657.063 2.414.874 -74.469FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.273.602 657.063 2.414.874 -74.469Finansman Gelirleri16 1.194.895 2.089.430 606.744 962.566Finansman Giderleri17 -30.075 -36.786 -20.675 84.787SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.438.422 2.709.707 3.000.943 972.884Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.413.753 -631.446 -606.672 -217.222Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -1.186.327 -499.401 -481.721 -46.680Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -227.426 -132.045 -124.951 -170.542SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.024.669 2.078.261 2.394.271 755.662DÖNEM KARI (ZARARI)5.024.669 2.078.261 2.394.271 755.662Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.024.669 2.078.261 2.394.271 755.662Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar57.355 30.701 73.112 -96.776Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)71.706 38.946 91.390 -121.588Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-14.351 -8.245 -18.278 24.812Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-14.351 -8.245 -18.278 24.812DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)57.355 30.701 73.112 -96.776TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.082.024 2.108.962 2.467.383 658.886Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.082.024 2.108.962 2.467.383 658.886http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862492BIST