***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.401.917 2.458.293 -111.006 -111.006 -111.006 -321.106 -321.106 -321.106 6.678.064 2.173.530 3.698.299 5.871.829 18.977.991 18.977.991Transferler330.885 3.367.414 -3.698.299 -330.885Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)152.973 152.973 152.973 2.597.198 2.597.198 2.750.171 2.750.171Dönem Karı (Zararı)2.597.198 2.597.198 2.597.198 2.597.198Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)152.973 152.973 152.973 152.973 152.973Kar Payları-3.198.059 -3.198.059 -3.198.059 -3.198.059Dönem Sonu Bakiyeler4.401.917 2.458.293 -111.006 -111.006 -111.006 -168.133 -168.133 -168.133 7.008.949 2.342.885 2.597.198 4.940.083 18.530.103 18.530.103Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.401.917 2.458.293 -228.659 -228.659 -228.659 -116.327 -116.327 -116.327 7.008.949 2.342.885 4.916.526 7.259.411 20.783.584 20.783.584Transferler4.916.526 -4.916.526 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.490 -5.490 -5.490 8.299.795 8.299.795 8.294.305 8.294.305Dönem Karı (Zararı)8.299.795 8.299.795 8.299.795 8.299.795Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.490 -5.490 -5.490 -5.490 -5.490Dönem Sonu Bakiyeler4.401.917 2.458.293 -228.659 -228.659 -228.659 -121.817 -121.817 -121.817 7.008.949 7.259.411 8.299.795 8.299.795 29.077.889 29.077.889S19 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.818.028 -749.986Dönem Karı (Zararı)8.299.795 2.597.198Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)8.299.795 2.597.198Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.224.033 -2.304.372Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler628.874 714.539Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler942.022 -1.263.646Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler972.794 -1.364.912Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -41.817Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-30.772 143.083Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.822.935 -2.938.168Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.822.935 -2.938.168Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.490 152.973Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-5.490 152.973Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.481.562 1.029.930İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.600.931 1.683.356Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)756.529 -159.578Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.102.280 426.072İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)634.235 -123.655İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)468.045 549.727Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-95.435 -29.782Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler123.067 261.407İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)499.023 85.567İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-375.956 175.840İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-285.510 1.185.237Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-174.674 152.973Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-110.836 1.032.264Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.124.759 1.976.182Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.273.210 -1.475.991Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.713.120 -690.116Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)679.599 -560.061YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.619.738 2.682.983Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-203.197 -237.038Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-205.488Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-31.550Alınan Faiz1.822.935 2.920.021FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.983 -3.202.816Ödenen Temettüler-3.198.059Ödenen Faiz-14.983 -4.757YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.422.783 -1.269.819NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.422.783 -1.269.819DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.617.081 16.867.812DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28.039.864 15.597.993Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 28.156.660 17.622.715Finansal Yatırımlar5 997.757 1.754.286Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar997.757 1.754.286Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar997.757 1.754.286Ticari Alacaklar6 3.634.405 4.736.686İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 2.810.545 3.444.780İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar823.860 1.291.906Peşin Ödenmiş Giderler184.845 89.409İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler184.845 89.409Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 110.836ARA TOPLAM32.973.667 24.313.932TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR32.973.667 24.313.932DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar7 513.635 546.135Kullanım Hakkı Varlıkları8 1.026.225 753.916Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 419.191 388.667Ertelenmiş Vergi Varlığı522.538 746.324TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.481.589 2.435.042TOPLAM VARLIKLAR35.455.256 26.748.974KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 1.085.934 962.867İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 828.902 329.879İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar257.032 632.988Diğer Borçlar10 1.667.120 1.427.743İlişkili Taraflara Diğer Borçlar539 235İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.666.581 1.427.508Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü965.128 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.420.572 2.458.069Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.328.763 2.301.557Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 91.809 156.512Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler77.671 111.602İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler77.671 111.602ARA TOPLAM5.216.425 4.960.281TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.216.425 4.960.281UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar1.160.942 1.005.109Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 1.160.942 1.005.109TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.160.942 1.005.109TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.377.367 5.965.390ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar12 29.077.889 20.783.584Ödenmiş Sermaye4.401.917 4.401.917Sermaye Düzeltme Farkları2.458.293 2.458.293Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-228.659 -228.659Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-228.659 -228.659Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-228.659 -228.659Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-121.817 -116.327Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-121.817 -116.327Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-121.817 -116.327Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.008.949 7.008.949Yasal Yedekler7.008.949 7.008.949Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.259.411 2.342.885Net Dönem Karı veya Zararı8.299.795 4.916.526Kontrol Gücü Olmayan PaylarTOPLAM ÖZKAYNAKLAR29.077.889 20.783.584TOPLAM KAYNAKLAR35.455.256 26.748.974Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 24.825.846 14.634.018 9.214.579 5.665.674Satışların Maliyeti13 -1.689.365 -1.188.376 -745.914 -473.236TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)23.136.481 13.445.642 8.468.665 5.192.438BRÜT KAR (ZARAR)23.136.481 13.445.642 8.468.665 5.192.438Genel Yönetim Giderleri14 -14.347.252 -12.804.745 -4.875.517 -5.176.353Pazarlama Giderleri14 -27.860 -54.487 -4.121 -46.945Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler138.736 129.987 37.475 56.558Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler0 -33.636 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.900.105 682.761 3.626.502 25.698FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.900.105 682.761 3.626.502 25.698Finansman Gelirleri15 1.942.000 2.984.086 747.105 894.656Finansman Giderleri16 -60.748 -39.719 -30.673 -2.934SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.781.357 3.627.128 4.342.934 917.420Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.481.562 -1.029.930 -1.067.808 -398.484Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.256.415 -730.971 -1.070.088 -231.570Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-225.147 -298.959 2.280 -166.914SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.299.795 2.597.198 3.275.126 518.936DÖNEM KARI (ZARARI)8.299.795 2.597.198 3.275.126 518.936Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları8.299.795 2.597.198 3.275.126 518.936Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-5.490 152.973 -62.845 96.776Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.850 192.643 -78.556 121.588Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-6.850 192.643 -78.556 121.588Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.360 -39.670 15.711 -24.812Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.360 -39.670 15.711 -24.812DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.490 152.973 -62.845 96.776TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.294.305 2.750.171 3.212.281 615.712Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları8.294.305 2.750.171 3.212.281 615.712http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885010BIST