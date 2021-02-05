***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.401.917 2.458.293 -111.006 -111.006 -111.006 -321.106 -321.106 -321.106 6.678.064 2.173.530 3.698.299 5.871.829 18.977.991 18.977.991Transferler330.885 3.367.414 -3.698.299 -330.885Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-117.653 -117.653 -117.653 204.779 204.779 204.779 4.916.526 4.916.526 5.003.652 5.003.652Dönem Karı (Zararı)4.916.526 4.916.526 4.916.526 4.916.526Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-117.653 -117.653 -117.653 204.779 204.779 204.779 87.126 87.126Kar Payları-3.198.059 -3.198.059 -3.198.059 -3.198.059Dönem Sonu Bakiyeler4.401.917 2.458.293 -228.659 -228.659 -228.659 -116.327 -116.327 -116.327 7.008.949 2.342.885 4.916.526 7.259.411 20.783.584 20.783.584Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.401.917 2.458.293 -228.659 -228.659 -228.659 -116.327 -116.327 -116.327 7.008.949 2.342.885 4.916.526 7.259.411 20.783.584 20.783.584Transferler4.916.526 -4.916.526Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-105.580 -105.580 -105.580 -6.183 -6.183 -6.183 13.589.815 13.589.815 13.478.052 13.478.052Dönem Karı (Zararı)13.589.815 13.589.815 13.589.815 13.589.815Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-105.580 -105.580 -105.580 -6.183 -6.183 -6.183 -111.763 -111.763Dönem Sonu Bakiyeler4.401.917 2.458.293 -334.239 -334.239 -334.239 -122.510 -122.510 -122.510 7.008.949 7.259.411 13.589.815 20.849.226 34.261.636 34.261.636Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.398.134 2.077.646Dönem Karı (Zararı)13.589.815 4.916.526Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)13.589.815 4.916.526Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.759.210 436.160Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 893.127 750.335Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.776.726 1.451.469Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.688.550 1.606.035Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 88.176 -41.817Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -112.749Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.822.778 -3.487.503Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -2.927.661 -3.560.921Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 104.883 73.418Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 204.779Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler0 204.779Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.912.135 1.517.080İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.776.483 -708.782Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)734.516 -264.275Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.149.361 -1.959.119İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.819.665 -1.509.876İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.329.696 -449.243Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-170.210 112.168Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler296.026 407.402İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)290.898 -40.095İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.128 447.497Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-110.836İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-110.836İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler623.382 995.042Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)623.382 995.042Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.572.542 4.643.904Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.343.392 -1.807.077Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-157.685 706.346Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.673.331 -1.465.527YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.292.983 2.628.148Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-628.357 -361.966Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8-9 -628.357 -361.966Alınan Faiz2.921.340 2.990.114FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-672.392 -3.956.525Ödenen Temettüler0 -3.198.059Ödenen Faiz-21.847 -52.120Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-650.545 -706.346YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.018.725 749.269NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.018.725 749.269DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 17.617.081 16.867.812DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ31.635.806 17.617.081Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 31.647.761 17.622.715Finansal Yatırımlar5 1.019.770 1.754.286Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.019.770 1.754.286Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar1.019.770 1.754.286Ticari Alacaklar6 7.886.047 4.736.686İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 5.264.446 3.444.780İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.621.601 1.291.906Diğer Alacaklar36.950İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar755İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar36.195Peşin Ödenmiş Giderler12 259.619 89.409İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler259.619 89.409Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 110.836ARA TOPLAM40.850.147 24.313.932TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR19 40.850.147 24.313.932DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 702.001 546.135Kullanım Hakkı Varlıkları8 1.188.023 753.916Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 550.854 388.667Ertelenmiş Vergi Varlığı19 1.079.015 746.324TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.519.893 2.435.042TOPLAM VARLIKLAR44.370.040 26.748.974KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 1.258.892 962.867İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 620.776 329.879İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar638.116 632.988Diğer Borçlar7 2.004.227 1.427.743İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.188.023 754.386İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar816.204 673.357Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 1.965.401 0Kısa Vadeli Karşılıklar3.085.245 2.458.069Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 2.993.436 2.301.557Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 91.809 156.512Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 111.602İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 0 111.602ARA TOPLAM8.313.765 4.960.281TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.313.765 4.960.281UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar1.794.639 1.005.109Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 1.794.639 1.005.109TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.794.639 1.005.109TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.108.404 5.965.390ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13 34.261.636 20.783.584Ödenmiş Sermaye4.401.917 4.401.917Sermaye Düzeltme Farkları2.458.293 2.458.293Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-334.239 -228.659Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-334.239 -228.659Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-334.239 -228.659Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-122.510 -116.327Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-122.510 -116.327Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-122.510 -116.327Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.008.949 7.008.949Yasal Yedekler7.008.949 7.008.949Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.259.411 2.342.885Net Dönem Karı veya Zararı13.589.815 4.916.526Kontrol Gücü Olmayan PaylarTOPLAM ÖZKAYNAKLAR34.261.636 20.783.584TOPLAM KAYNAKLAR44.370.040 26.748.974Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 38.185.041 23.304.678Satışların Maliyeti14 -2.699.044 -1.662.254TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)35.485.997 21.642.424BRÜT KAR (ZARAR)35.485.997 21.642.424Genel Yönetim Giderleri15 -21.485.091 -18.609.952Pazarlama Giderleri15 -57.606 -419.599Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 580.891 256.894ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.524.191 2.869.767FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.524.191 2.869.767Finansman Gelirleri17 3.082.642 3.637.258Finansman Giderleri18 -104.883 -73.418SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.501.950 6.433.607Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.912.135 -1.517.081Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -4.216.898 -969.389Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 304.763 -547.692SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.589.815 4.916.526DÖNEM KARI (ZARARI)13.589.815 4.916.526Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları13.589.815 4.916.526Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-105.580 -117.653Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-131.975 -147.067Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler26.395 29.414Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26.395 29.414Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-6.183 204.779Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.716 257.628Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-7.716 257.628Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.533 -52.849Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.533 -52.849DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-111.763 87.126TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.478.052 5.003.652Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları13.478.052 5.003.652http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907856BIST