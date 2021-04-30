***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2021 20:54
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.401.917 2.458.293 -228.659 -228.659 -228.659 -116.327 -116.327 -116.327 7.008.949 2.342.885 4.916.526 20.783.584 20.783.584
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
4.916.526 -4.916.526 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.757 -15.757 -15.757 2.630.261 2.614.504 2.614.504
Dönem Karı (Zararı)
2.630.261 2.630.261 2.630.261
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.757 -15.757 -15.757 -15.757 -15.757
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.401.917 2.458.293 -228.659 -228.659 -228.659 -132.084 -132.084 -132.084 7.008.949 7.259.411 2.630.261 23.398.088 23.398.088
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
4.401.917 2.458.293 -334.239 -334.239 -334.239 -122.510 -122.510 -122.510 7.008.949 7.259.411 13.589.815 34.261.636 34.261.636
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
13.589.815 -13.589.815 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-94.645 -94.645 -94.645 3.508.716 3.508.716 3.414.071 3.414.071
Dönem Karı (Zararı)
3.508.716 3.508.716 3.508.716 3.508.716
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-94.645 -94.645 -94.645 -94.645 -94.645
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-11.454.578 -11.454.578 -11.454.578
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.401.917 2.458.293 -334.239 -334.239 -334.239 -217.155 -217.155 -217.155 7.008.949 9.394.648 3.508.716 12.903.364 26.221.129 26.221.129
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.325.663 4.732.155
Dönem Karı (Zararı)
3.508.716 2.630.261
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.508.716 2.630.261
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
320.722 477.732
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 169.821 218.767
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
308.216 42.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
215.343
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
92.873
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
42.285
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.509.673 -574.840
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.704.897 -584.238
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
195.224 9.398
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -15.757
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-15.757
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.352.358 807.277
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.088.698 2.436.159
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
145.363 768.977
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.374.102 1.959.479
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.178.019 912.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.196.083 1.047.211
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-88.869 -184.678
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
508.315 -146.633
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-163.641 179.747
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
671.956 -326.380
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
149.787 39.014
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-31.943
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
181.730 39.014
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.918.136 5.544.152
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-811.997
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.592.473
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.163.448 556.519
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-423.143 -8.036
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-423.143 -8.036
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
1.586.591 564.555
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.773 -5.475
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
-6.773 -5.475
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.482.338 5.283.199
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.482.338 5.283.199
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 31.635.805 17.617.081
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40.118.143 22.900.280
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 40.218.103 31.647.761
Finansal Yatırımlar
5 874.407 1.019.770
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
874.407 1.019.770
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
874.407 1.019.770
Ticari Alacaklar
6 3.511.945 7.886.047
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 3.086.427 5.264.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
425.518 2.621.601
Diğer Alacaklar
7 51.925 36.950
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 755
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
51.907 36.195
Peşin Ödenmiş Giderler
348.488 259.619
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
348.488 259.619
ARA TOPLAM
45.004.868 40.850.147
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
45.004.868 40.850.147
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
8 741.587 702.001
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 1.439.174 1.188.023
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 513.419 550.854
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.134.673 1.079.015
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.828.853 3.519.893
TOPLAM VARLIKLAR
48.833.721 44.370.040
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
6 1.767.207 1.258.892
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
457.135 620.776
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.310.072 638.116
Diğer Borçlar
7 13.479.089 2.004.227
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 12.684.880 1.188.023
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
794.209 816.204
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.677.549 1.965.401
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 3.824.036 3.085.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.570.781 2.993.436
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
253.255 91.809
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
20.747.881 8.313.765
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.747.881 8.313.765
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.864.711 1.794.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.864.711 1.794.639
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.864.711 1.794.639
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
22.612.592 10.108.404
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11 26.221.129 34.261.636
Ödenmiş Sermaye
4.401.917 4.401.917
Sermaye Düzeltme Farkları
2.458.293 2.458.293
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-334.239 -334.239
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-334.239 -334.239
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-334.239 -334.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-217.155 -122.510
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-217.155 -122.510
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-217.155 -122.510
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.008.949 7.008.949
Yasal Yedekler
7.008.949 7.008.949
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9.394.648 7.259.411
Net Dönem Karı veya Zararı
3.508.716 13.589.815
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.221.129 34.261.636
TOPLAM KAYNAKLAR
48.833.721 44.370.040
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
14 9.294.898 7.762.396
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
9.294.898 7.762.396
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
14 -646.190 -469.748
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
-646.190 -469.748
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.648.708 7.292.648
BRÜT KAR (ZARAR)
8.648.708 7.292.648
Genel Yönetim Giderleri
15 -5.543.690 -4.481.815
Pazarlama Giderleri
15 -1.200 -17.003
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 239.317 64.956
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.343.135 2.858.786
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.343.135 2.858.786
Finansman Gelirleri
17 1.713.162 588.150
Finansman Giderleri
18 -195.224 -9.398
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.861.073 3.437.538
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.352.357 -807.277
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.384.355 -702.375
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31.998 -104.902
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.508.716 2.630.261
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.508.716 2.630.261
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.508.716 2.630.261
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-94.646 -15.757
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-118.307 -19.684
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-118.307 -19.684
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer eki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23.661 3.927
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
23.661 3.927
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-94.646 -15.757
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.414.070 2.614.504
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.414.070 2.614.504
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933768
BIST