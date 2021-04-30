***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.401.917 2.458.293 -228.659 -228.659 -228.659 -116.327 -116.327 -116.327 7.008.949 2.342.885 4.916.526 20.783.584 20.783.584Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler4.916.526 -4.916.526 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-15.757 -15.757 -15.757 2.630.261 2.614.504 2.614.504Dönem Karı (Zararı)2.630.261 2.630.261 2.630.261Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-15.757 -15.757 -15.757 -15.757 -15.757Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler4.401.917 2.458.293 -228.659 -228.659 -228.659 -132.084 -132.084 -132.084 7.008.949 7.259.411 2.630.261 23.398.088 23.398.088Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.401.917 2.458.293 -334.239 -334.239 -334.239 -122.510 -122.510 -122.510 7.008.949 7.259.411 13.589.815 34.261.636 34.261.636Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler13.589.815 -13.589.815 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-94.645 -94.645 -94.645 3.508.716 3.508.716 3.414.071 3.414.071Dönem Karı (Zararı)3.508.716 3.508.716 3.508.716 3.508.716Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-94.645 -94.645 -94.645 -94.645 -94.645Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-11.454.578 -11.454.578 -11.454.578Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler4.401.917 2.458.293 -334.239 -334.239 -334.239 -217.155 -217.155 -217.155 7.008.949 9.394.648 3.508.716 12.903.364 26.221.129 26.221.129Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.325.663 4.732.155Dönem Karı (Zararı)3.508.716 2.630.261Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.508.716 2.630.261Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler320.722 477.732Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 169.821 218.767Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler308.216 42.285Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler215.343Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler92.873Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler42.285Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.509.673 -574.840Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.704.897 -584.238Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler195.224 9.398Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -15.757Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-15.757Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.352.358 807.277Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.088.698 2.436.159Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)145.363 768.977Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.374.102 1.959.479İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.178.019 912.268İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.196.083 1.047.211Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-88.869 -184.678Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler508.315 -146.633İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-163.641 179.747İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)671.956 -326.380Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler149.787 39.014Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-31.943Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)181.730 39.014Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.918.136 5.544.152Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-811.997Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.592.473YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.163.448 556.519Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-423.143 -8.036Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-423.143 -8.036Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz1.586.591 564.555FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.773 -5.475Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Ödenen Faiz-6.773 -5.475YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.482.338 5.283.199Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.482.338 5.283.199DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 31.635.805 17.617.081DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ40.118.143 22.900.280Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 40.218.103 31.647.761Finansal Yatırımlar5 874.407 1.019.770Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar874.407 1.019.770Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar874.407 1.019.770Ticari Alacaklar6 3.511.945 7.886.047İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 3.086.427 5.264.446İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar425.518 2.621.601Diğer Alacaklar7 51.925 36.950İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar18 755İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar51.907 36.195Peşin Ödenmiş Giderler348.488 259.619İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler348.488 259.619ARA TOPLAM45.004.868 40.850.147TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR45.004.868 40.850.147DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 741.587 702.001Kullanım Hakkı Varlıkları8 1.439.174 1.188.023Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 513.419 550.854Ertelenmiş Vergi Varlığı1.134.673 1.079.015TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.828.853 3.519.893TOPLAM VARLIKLAR48.833.721 44.370.040KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar6 1.767.207 1.258.892İlişkili Taraflara Ticari Borçlar457.135 620.776İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.310.072 638.116Diğer Borçlar7 13.479.089 2.004.227İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 12.684.880 1.188.023İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar794.209 816.204Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.677.549 1.965.401Kısa Vadeli Karşılıklar10 3.824.036 3.085.245Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.570.781 2.993.436Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar253.255 91.809Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM20.747.881 8.313.765TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.747.881 8.313.765UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar1.864.711 1.794.639Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.864.711 1.794.639TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.864.711 1.794.639TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER22.612.592 10.108.404ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar11 26.221.129 34.261.636Ödenmiş Sermaye4.401.917 4.401.917Sermaye Düzeltme Farkları2.458.293 2.458.293Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-334.239 -334.239Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-334.239 -334.239Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-334.239 -334.239Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-217.155 -122.510Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-217.155 -122.510Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-217.155 -122.510Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.008.949 7.008.949Yasal Yedekler7.008.949 7.008.949Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları9.394.648 7.259.411Net Dönem Karı veya Zararı3.508.716 13.589.815TOPLAM ÖZKAYNAKLAR26.221.129 34.261.636TOPLAM KAYNAKLAR48.833.721 44.370.040Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı14 9.294.898 7.762.396Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir9.294.898 7.762.396Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti14 -646.190 -469.748Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler-646.190 -469.748FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.648.708 7.292.648BRÜT KAR (ZARAR)8.648.708 7.292.648Genel Yönetim Giderleri15 -5.543.690 -4.481.815Pazarlama Giderleri15 -1.200 -17.003Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 239.317 64.956ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.343.135 2.858.786FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.343.135 2.858.786Finansman Gelirleri17 1.713.162 588.150Finansman Giderleri18 -195.224 -9.398SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.861.073 3.437.538Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.352.357 -807.277Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.384.355 -702.375Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31.998 -104.902SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.508.716 2.630.261DÖNEM KARI (ZARARI)3.508.716 2.630.261Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.508.716 2.630.261Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-94.646 -15.757Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-118.307 -19.684Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-118.307 -19.684Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer eki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler23.661 3.927Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi23.661 3.927DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-94.646 -15.757TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.414.070 2.614.504Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.414.070 2.614.504http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933768BIST