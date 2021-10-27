***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 4.401.917 2.458.293 -228.659 -228.659 -228.659 -116.327 -116.327 -116.327 7.008.949 2.342.885 4.916.526 7.259.411 20.783.584 20.783.584Transferler-5.490 -5.490 -5.490 8.299.795 8.299.795 8.294.305 8.294.305Dönem Karı (Zararı)8.299.795 8.299.795 8.299.795 8.299.795Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.490 -5.490 -5.490 -5.490 -5.490Dönem Sonu Bakiyeler12 4.401.917 2.458.293 -228.659 -228.659 -228.659 -121.817 -121.817 -121.817 7.008.949 7.259.411 8.299.795 8.299.795 29.077.889 29.077.889Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 4.401.917 2.458.293 -334.239 -334.239 -334.239 -122.510 -122.510 -122.510 7.008.949 7.259.411 13.589.815 20.849.226 34.261.636 34.261.636Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler13.589.815 -13.589.815 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-50.208 -50.208 -50.208 11.439.777 11.439.777 11.389.569 11.389.569Dönem Karı (Zararı)11.439.777 11.439.777 11.439.777 11.439.777Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-50.208 -50.208 -50.208 -50.208 -50.208Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-11.454.578 -11.454.578 -11.454.578 -11.454.578Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyon 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler12 4.401.917 2.458.293 -334.239 -334.239 -334.239 -172.718 -172.718 -172.718 7.008.949 9.394.648 11.439.777 20.834.425 34.196.627 34.196.627Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.359.617 8.818.028Dönem Karı (Zararı)11.439.777 8.299.795Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)11.439.777 8.299.795Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler827.842 2.224.033Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 966.669 628.874Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler903.315 942.022Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 1.087.453 972.794Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -184.138 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-30.772Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-4.969.528 -1.822.935Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-4.969.528 -1.822.935Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -5.490Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-5.490Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.927.386 2.481.562Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.223.805 1.600.931Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)43.712 756.529Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.765.576 1.102.280İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.995.228 634.235İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.770.348 468.045Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerMüşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)4.998 -95.435Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-215.597 123.067İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-114.078 499.023İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-101.519 -375.956Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler440.978İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)440.978İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler184.138 -285.510Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-174.674Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)184.138 -110.836Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları16.491.424 12.124.759Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.765.977 -2.273.210Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.402.780 -1.713.120Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)36.950 679.599YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI3.972.789 1.619.738Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-806.507 -203.197Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7-9 -806.507Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerAlınan Faiz4.779.296 1.822.935FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.460.561 -14.983Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıÖdenen Temettüler-11.454.578Ödenen Faiz-5.983 -14.983YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.871.845 10.422.783NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.871.845 10.422.783DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 31.635.806 17.617.081DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ33.507.651 28.039.864Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 33.744.867 31.647.761Finansal Yatırımlar925.850 1.019.770Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar925.850 1.019.770Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar5 925.850 1.019.770Ticari Alacaklar6 4.120.471 7.886.047İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 3.269.218 5.264.446İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar851.253 2.621.601Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 36.950İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 755İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 36.195Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Peşin Ödenmiş Giderler254.622 259.619İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler254.622 259.619Diğer Dönen Varlıklar0 0ARA TOPLAM39.045.810 40.850.147TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR39.045.810 40.850.147DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar7 1.251.592 702.001Kullanım Hakkı Varlıkları8 1.515.080 1.188.023Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 522.878 550.854Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı18 954.119 1.079.015Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR4.243.669 3.519.893TOPLAM VARLIKLAR43.289.479 44.370.040KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar6 1.043.295 1.258.892İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 506.698 620.776İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar536.597 638.116Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer Borçlar10 2.445.204 2.004.227İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.588.178 1.188.023İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar857.026 816.204Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 1.627.783 1.965.401Kısa Vadeli Karşılıklar2.161.172 3.085.245Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.885.225 2.993.436Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 275.947 91.809Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM7.277.454 8.313.765TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.277.454 8.313.765UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarDiğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar1.815.398 1.794.639Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 1.815.398 1.794.639Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.815.398 1.794.639TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.092.852 10.108.404ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar12 34.196.627 34.261.636Ödenmiş Sermaye4.401.917 4.401.917Sermaye Düzeltme Farkları2.458.293 2.458.293Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-334.239 -334.239Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-334.239 -334.239Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-334.239 -334.239Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-172.718 -122.510Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-172.718 -122.510Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-172.718 -122.510Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.008.949 7.008.949Yasal Yedekler7.008.949 7.008.949Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları9.394.648 7.259.411Net Dönem Karı veya Zararı11.439.777 13.589.815TOPLAM ÖZKAYNAKLAR34.196.627 34.261.636TOPLAM KAYNAKLAR43.289.479 44.370.040Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 30.498.293 24.825.846 11.443.008 9.214.579Satışların Maliyeti13 -2.036.968 -1.689.365 -531.129 -745.914TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)28.461.325 23.136.481 10.911.879 8.468.665BRÜT KAR (ZARAR)28.461.325 23.136.481 10.911.879 8.468.665Genel Yönetim Giderleri14 -18.563.591 -14.347.252 -6.707.273 -4.875.517Pazarlama Giderleri14 -254.579 -27.860 -209.645 -4.121Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 907.075 138.736 376.651 37.475Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler0 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.550.230 8.900.105 4.371.612 3.626.502FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.550.230 8.900.105 4.371.612 3.626.502Finansman Gelirleri16 5.009.036 1.942.000 1.668.384 747.105Finansman Giderleri17 -192.103 -60.748 78.450 -30.673SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.367.163 10.781.357 6.118.446 4.342.934Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.927.386 -2.481.562 -1.833.135 -1.067.808Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -3.789.939 -2.256.415 -1.899.619 -1.070.088Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -137.447 -225.147 66.484 2.280SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.439.777 8.299.795 4.285.311 3.275.126DÖNEM KARI (ZARARI)11.439.777 8.299.795 4.285.311 3.275.126Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları11.439.777 8.299.795 4.285.311 3.275.126Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-50.208 -5.490 24.674 -62.845Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-62.760 -6.850 30.842 -78.556Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-62.760 -6.850 30.842 -78.556Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler12.552 1.360 -6.168 15.711Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12.552 1.360 -6.168 15.711DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-50.208 -5.490 24.674 -62.845TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.389.569 8.294.305 4.309.985 3.212.281Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları11.389.569 8.294.305 4.309.985 3.212.281http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972790BIST