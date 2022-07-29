***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
29.07.2022 15:53
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 4.401.917 2.458.293 -334.239 -334.239 -334.239 -122.510 -122.510 -122.510 7.008.949 7.259.411 13.589.815 20.849.226 34.261.636 34.261.636
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.860.210 0 -770.053 -770.053 -770.053 -173.655 -173.655 -173.655 7.008.949 12.397.984 11.976.207 24.374.191 37.299.642 37.299.642
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.834.782 7.207.230
Dönem Karı (Zararı)
11.976.207 7.043.610
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.976.207 7.043.610
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.172.890 586.269
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 852.302 518.662
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.468.780 1.052.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 2.428.153 1.225.171
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 40.627 -172.620
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.324.432 -3.324.150
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.713.412 -3.324.150
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
388.980
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.176.240 2.339.206
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.903.649 4.729.883
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
56.265 19.769
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.031.553 3.798.873
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
429.252 2.060.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.602.301 1.738.381
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
85.888 -47.144
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
981.400 859.369
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
751.921 -85.363
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
229.479 944.732
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-73.604
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-73.604
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-251.457 172.620
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-251.457 172.620
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.052.746 12.359.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.499.135 -2.362.434
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.252.493 -2.826.917
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
533.664 36.819
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.450.477 2.531.673
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.111.618 -537.257
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-11 -1.111.618 -537.257
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Faiz
3.562.095 3.068.930
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.694.212 -11.454.578
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-641.367
Ödenen Temettüler
-15.038.001 -11.454.578
Ödenen Faiz
-14.844
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.408.953 -1.715.675
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.408.953 -1.715.675
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 35.833.841 31.635.806
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34.424.888 29.920.131
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 34.777.124 36.034.759
Finansal Yatırımlar
5 928.754 872.489
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
928.754 872.489
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
928.754 872.489
Ticari Alacaklar
6 8.579.752 11.611.305
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 7.049.421 7.478.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.530.331 4.132.632
Peşin Ödenmiş Giderler
7 457.059 371.171
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
457.059 371.171
ARA TOPLAM
44.742.689 48.889.724
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
44.742.689 48.889.724
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
9 2.142.261 2.215.370
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 2.958.670 3.470.403
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.437.498 653.464
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.354.119 1.606.446
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.892.548 7.945.683
TOPLAM VARLIKLAR
52.635.237 56.835.407
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
807.911
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
343.908
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
343.908
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
464.003
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
464.003
Ticari Borçlar
6 2.307.311 1.325.910
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.566.340 814.419
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
740.971 511.491
Diğer Borçlar
8 1.391.322 2.491.317
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
30.652 910.141
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.360.670 1.581.176
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.940.582 2.857.770
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.600.803 5.139.770
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.270.292 4.849.886
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
330.511 289.884
ARA TOPLAM
10.047.929 11.814.767
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.047.929 11.814.767
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.943.887 2.435.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 2.943.887 2.435.275
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.343.779 2.334.973
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
320.618
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.023.161 2.334.973
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.287.666 4.770.248
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.335.595 16.585.015
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13 37.299.642 40.250.392
Ödenmiş Sermaye
6.860.210 6.860.210
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-173.655 -233.312
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-173.655 -233.312
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-173.655 -233.312
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-770.053 -821.440
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-770.053 -821.440
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-770.053 -821.440
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.008.949 7.008.949
Yasal Yedekler
7.008.949 7.008.949
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12.397.984 9.394.648
Net Dönem Karı veya Zararı
11.976.207 18.041.337
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.299.642 40.250.392
TOPLAM KAYNAKLAR
52.635.237 56.835.407
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 36.732.494 19.055.285 20.777.645 9.760.387
Satışların Maliyeti
14 -2.723.912 -1.345.626 -1.584.295 -699.436
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.008.582 17.709.659 19.193.350 9.060.951
BRÜT KAR (ZARAR)
34.008.582 17.709.659 19.193.350 9.060.951
Genel Yönetim Giderleri
15 -21.626.179 -11.907.208 -11.105.001 -6.363.518
Pazarlama Giderleri
15 -796.099 -44.934 -677.060 -43.734
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 834.718 530.424 135.310 291.107
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.421.022 6.287.941 7.546.599 2.944.806
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.421.022 6.287.941 7.546.599 2.944.806
Finansman Gelirleri
17 4.120.405 3.361.647 1.910.056 1.648.485
Finansman Giderleri
18 -388.980 -266.772 -179.852 -71.548
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19 16.152.447 9.382.816 9.276.803 4.521.743
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.176.240 -2.339.206 -2.569.537 -986.848
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.873.525 -2.135.115 -1.945.245 -750.760
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-302.715 -204.091 -624.292 -236.088
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.976.207 7.043.610 6.707.266 3.534.895
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.976.207 7.043.610 6.707.266 3.534.895
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.976.207 7.043.610 6.707.266 3.534.895
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
51.387 0 51.387
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
51.387 51.387
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
51.387 51.387
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
59.657 -61.019 53.518 33.626
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
60.656 -76.274 52.831 42.033
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-999 15.255 687 -8.407
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-999 15.255 687 -8.407
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
111.044 -61.019 104.905 33.626
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.087.251 6.982.591 6.812.171 3.568.521
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.087.251 6.982.591 6.812.171 3.568.521
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049273
BIST