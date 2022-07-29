***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 4.401.917 2.458.293 -334.239 -334.239 -334.239 -122.510 -122.510 -122.510 7.008.949 7.259.411 13.589.815 20.849.226 34.261.636 34.261.636Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerPay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler6.860.210 0 -770.053 -770.053 -770.053 -173.655 -173.655 -173.655 7.008.949 12.397.984 11.976.207 24.374.191 37.299.642 37.299.642Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.834.782 7.207.230Dönem Karı (Zararı)11.976.207 7.043.610Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)11.976.207 7.043.610Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.172.890 586.269Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 852.302 518.662Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.468.780 1.052.551Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 2.428.153 1.225.171Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 40.627 -172.620Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.324.432 -3.324.150Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.713.412 -3.324.150Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler388.980Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.176.240 2.339.206Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.903.649 4.729.883Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)56.265 19.769Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.031.553 3.798.873İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)429.252 2.060.492İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.602.301 1.738.381Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerMüşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)85.888 -47.144Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler981.400 859.369İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)751.921 -85.363İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)229.479 944.732Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-73.604İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-73.604İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-251.457 172.620Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-251.457 172.620Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları20.052.746 12.359.762Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-4.499.135 -2.362.434Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.252.493 -2.826.917Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)533.664 36.819YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.450.477 2.531.673Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.111.618 -537.257Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-11 -1.111.618 -537.257Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerAlınan Faiz3.562.095 3.068.930FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.694.212 -11.454.578Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıKira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-641.367Ödenen Temettüler-15.038.001 -11.454.578Ödenen Faiz-14.844YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.408.953 -1.715.675NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.408.953 -1.715.675DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 35.833.841 31.635.806DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ34.424.888 29.920.131Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 34.777.124 36.034.759Finansal Yatırımlar5 928.754 872.489Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar928.754 872.489Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar928.754 872.489Ticari Alacaklar6 8.579.752 11.611.305İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 7.049.421 7.478.673İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.530.331 4.132.632Peşin Ödenmiş Giderler7 457.059 371.171İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler457.059 371.171ARA TOPLAM44.742.689 48.889.724TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR44.742.689 48.889.724DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 2.142.261 2.215.370Kullanım Hakkı Varlıkları10 2.958.670 3.470.403Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.437.498 653.464Ertelenmiş Vergi Varlığı1.354.119 1.606.446TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.892.548 7.945.683TOPLAM VARLIKLAR52.635.237 56.835.407KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar807.911İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar343.908Kiralama İşlemlerinden Borçlar343.908İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar464.003Kiralama İşlemlerinden Borçlar464.003Ticari Borçlar6 2.307.311 1.325.910İlişkili Taraflara Ticari Borçlar1.566.340 814.419İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar740.971 511.491Diğer Borçlar8 1.391.322 2.491.317İlişkili Taraflara Diğer Borçlar30.652 910.141İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.360.670 1.581.176Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.940.582 2.857.770Kısa Vadeli Karşılıklar12 2.600.803 5.139.770Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.270.292 4.849.886Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar330.511 289.884ARA TOPLAM10.047.929 11.814.767TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.047.929 11.814.767UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar2.943.887 2.435.275Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 2.943.887 2.435.275Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.343.779 2.334.973İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler320.618İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.023.161 2.334.973TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.287.666 4.770.248TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER15.335.595 16.585.015ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13 37.299.642 40.250.392Ödenmiş Sermaye6.860.210 6.860.210Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-173.655 -233.312Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-173.655 -233.312Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-173.655 -233.312Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-770.053 -821.440Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-770.053 -821.440Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-770.053 -821.440Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.008.949 7.008.949Yasal Yedekler7.008.949 7.008.949Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12.397.984 9.394.648Net Dönem Karı veya Zararı11.976.207 18.041.337TOPLAM ÖZKAYNAKLAR37.299.642 40.250.392TOPLAM KAYNAKLAR52.635.237 56.835.407Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 36.732.494 19.055.285 20.777.645 9.760.387Satışların Maliyeti14 -2.723.912 -1.345.626 -1.584.295 -699.436TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)34.008.582 17.709.659 19.193.350 9.060.951BRÜT KAR (ZARAR)34.008.582 17.709.659 19.193.350 9.060.951Genel Yönetim Giderleri15 -21.626.179 -11.907.208 -11.105.001 -6.363.518Pazarlama Giderleri15 -796.099 -44.934 -677.060 -43.734Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 834.718 530.424 135.310 291.107ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.421.022 6.287.941 7.546.599 2.944.806FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.421.022 6.287.941 7.546.599 2.944.806Finansman Gelirleri17 4.120.405 3.361.647 1.910.056 1.648.485Finansman Giderleri18 -388.980 -266.772 -179.852 -71.548SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19 16.152.447 9.382.816 9.276.803 4.521.743Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.176.240 -2.339.206 -2.569.537 -986.848Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.873.525 -2.135.115 -1.945.245 -750.760Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-302.715 -204.091 -624.292 -236.088SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.976.207 7.043.610 6.707.266 3.534.895DÖNEM KARI (ZARARI)11.976.207 7.043.610 6.707.266 3.534.895Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları11.976.207 7.043.610 6.707.266 3.534.895Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar51.387 0 51.387Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler51.387 51.387Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi51.387 51.387Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar59.657 -61.019 53.518 33.626Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)60.656 -76.274 52.831 42.033Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-999 15.255 687 -8.407Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-999 15.255 687 -8.407DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)111.044 -61.019 104.905 33.626TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.087.251 6.982.591 6.812.171 3.568.521Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları12.087.251 6.982.591 6.812.171 3.568.521http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049273BIST