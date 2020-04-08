***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri391,5 % 0,00214036Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.199,6 % 0,01202539Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.495,34 % 0,01364222Fon Yönetim Ücreti124.042,51 % 0,6781503Hisse Senedi Komisyonu18.906,86 % 0,10336531Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu238,35 % 0,00130308Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.716,14 % 0,00938227Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu544,11 % 0,00297469Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.795,32 % 0,01528224TOPLAM GİDERLER153.329,73 % 0,83826587DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.291.300,51 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836518BIST